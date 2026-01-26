北門頭港排水治理工程竣工 兼顧防洪安全與濕地生態環境
為強化台南北門區抵禦沿海暴潮及颱風豪雨防洪能力，台南市政府爭取經濟部水利署前瞻水安全計畫7,000萬元補助，辦理「北門區頭港排水治理工程」，共計完成護岸改善1,263公尺。市長黃偉哲表示，本工程透過護岸背填培厚及生態友善工法，除大幅提升排水護岸安全性，並同時兼顧低碳與生態保育，展現中央與地方攜手合作，防洪安全與生態環境雙贏成果。
黃偉哲指出，北門區屬沿海低窪地區，於強降雨或海水倒灌時，常發生積淹水情形，影響居民生活與產業安全。感謝經濟部水利署支持地方治水建設，使市府得以持續推動區域排水整治，逐步完善防洪體系。頭港排水治理工程部分原料使用整治白河水庫的清淤土方，不僅節約了部分材料費，還省下運送土方的費用，可說是兼顧水庫維護與資源循環再利用。完工後，將可有效降低淹水風險，提升沿海聚落整體防災韌性，讓居民生活更加安心。
水利局長邱忠川說明，本案工程屬經濟部水利署「前瞻水安全計畫」核定案件，總經費新台幣7,000萬元，全額由中央補助，主要施作內容為頭港排水左岸護岸改善，長度約1,263公尺。考量工程緊鄰北門重要濕地，全線採用背填培厚及柔性工法強化護岸穩定性，並與既有海堤防線相互銜接，整體改善範圍涵蓋北門里、永隆里及井仔腳鹽田風景區等區域，約350公頃土地可免受暴潮與積淹水威脅，對在地約500戶居民及重要經建設施的防洪安全具有顯著提升效果。
水利局表示，本工程在規劃設計階段即導入多項生態與低碳理念，減少混凝土使用，改以天然材料施作，整體工程碳排量相較傳統工法降低近九成。未來透過補植海桐、苦檻藍、馬鞍藤等原生濱海植物，持續復育濕地植生，並結合拋石工法營造多孔隙棲地環境，可望達成防洪安全、濕地生態與親水環境共融的多重效益。
更多新聞推薦
其他人也在看
臺南眷村年貨嘉年華買氣旺 三天吸引逾卅萬人次參與
臺南市政府經濟發展局及市場處今年首度在永康探索教育公園旁舉辦「臺南眷村年貨嘉年華」，濃郁眷村年貨特色成功吸引人潮，3天活動累計吸引超過30萬人次參與，熱鬧非凡。市長黃偉哲表示，眷村文化是臺南珍貴的城市記憶，眷村文化及年節市集採買也深受各年齡層喜愛，此次活動不僅讓眷村文化與年節氛圍再次被看見，也讓市民在熱鬧的市集中找回舊時過年味道。經發局長張婷媛說，年貨嘉年華集結百餘攤，其中有數十攤年貨攤位，商品內容豐富多元，包含象徵新年祝福的春聯、各式年節喜氣用品、居家除舊佈新商品，以及民眾採買踴躍的年菜、香腸臘肉、糖果餅乾、伴手禮等，讓民眾一次購足過年所需；現場買氣熱絡，親子大手牽小手一起尋覓過往的古早味童玩，充分展現年貨市集的魅力。市場處代理處長林士群指出，為確保活動期間民眾安全與服 ...台灣新生報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
國際獅子會300E-1區暨災難援助委員會捐贈物資 攜手南市府守護弱勢家庭
響應臺南市長黃偉哲「照顧弱勢優先」施政理念，國際獅子會300E-1區暨災難援助委員關懷弱勢家庭基本生活需求，捐贈快煮壺、吹風機、保溫瓶等約2000件家庭生活用品，提供給有實際需求的家戶，透過社會局社工評估後提供有實際需求的服務家戶，減輕其生活負擔；社會局長郭乃文致贈感謝狀肯定獅子會長期投入社會公益、照顧應弱勢家庭實際需求，以具體行動展現民間團體關懷社會、回饋地方的溫暖力量。市長黃偉哲感謝國際獅子會300E-1區暨災難援助委員會長期關注社會需求，以實際行動投入公益關懷，此次共捐贈2000件民生物資，內容涵蓋家庭日常所需，對於經濟弱勢家庭而言是一份即時的生活支持，也特別肯定國際獅子會300E-1區暨災難援助委員會長年深耕公益與投入社會服務，為城市注入正向力量，期盼未來能持續與 ...台灣新生報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
藍白屢次擋國防預算 顧立雄示警「更嚴重的後果」
即時中心／徐子為、許雯絜報導藍白立委數度在立法院程序委員會封殺1.25兆國防特別預算，至今仍無法付委審議。國防部長顧立雄指出，若無法如期完成發價書簽署，恐導致採購程序要重來，國軍戰力提升會受嚴重延宕，且更嚴重的後果是，美國、各民主盟友對台灣是否有自我防衛決心「都會有嚴重問號產生」。立院外交及國防委員會今（26）日邀請國防部長顧立雄進行「我國武器採購策略暨國防預算（公務、基金暨特別預算）編列結構之適切性」專案報告。國防部戰規司司長黃文啓今說明，預估近期就會拿到採購發價書，並示警國會，若未能在45天時限內處理，儘管理論上可延長一次，但若美方不同意延長發價書，恐需「程序再重走一次」，從過往經驗，預估耗時期程達8個多月。有立委質疑，為何本次特別預算不直接編入年度預算？對此，黃文啓說明，國防部今年度的公務預算「已達歷年最高」，軍事投資預算通常以「滿足持續案」為優先。黄文啓也示警，今年全球各國均大幅增加國防預算，且未來數年內，多數國也將大量採購武器裝備，其中大部分與我國屬同類型需求（例如對防空飛彈、反彈道飛彈、輕便反裝甲武器、精準火砲），極有可能互相排擠，因此盡速籌獲關鍵不對稱與防衛韌性武器裝備極為必要。另外，針對民眾黨團自提國防特別預算，顧立雄說，政院版有經整體考量，各黨有任何意見都可在院版基礎上討論，可提修改意見，並再次呼籲將條例儘快付委，在委員會進行審查。原文出處：快新聞／藍白屢次擋國防預算 顧立雄示警「更嚴重的後果」 更多民視新聞報導卓榮泰稱「台灣101」遭炎上 王世堅笑回「都一樣」：很少人說「法國凱旋門」民眾黨版「軍購特別條例」曝光！預算規模「僅四千億」 與院版相較不到1/3弱化國防？白版軍購條例大砍8500億 黃國昌：台灣人從未把自由當免費民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
壽司郎微風南山店開幕！「5%服務費」突喊停 試營運首日人潮爆滿
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導壽司郎首間導入「DIGIRO數位迴轉系統」的微風南山店今（26）日起試營運，開店前就湧入排隊人潮，中午用餐時段幾乎滿席...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
大掃除必看》舊棉被、枕頭怎麼丟？回收、一般垃圾？寢具垃圾分類10大常見疑問解惑
每到過年大掃除，很多人都會做一件事：把陪自己好幾年的棉被、枕頭、毛毯，終於狠下心來說再見。只是，站在垃圾桶前的那一刻，常常又開始猶豫，這些看起來「都是布」的東西，到底能不能回收？要不要裝垃圾袋？會不會丟錯被罰錢？其實，寢具正是垃圾分類最容易出錯的一大類。丟錯不只增加清潔人員負擔，在部分情況下，還真的......詳全文良醫健康網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
瓶裝水含微塑膠10萬顆！專家教1招輕鬆除9成微塑膠
飲用水遭受微塑膠汙染問題已成全球關注問題。研究發現，一瓶500毫升瓶裝水可能含有高達10萬顆微塑膠顆粒，甚至自來水也有多國檢測出微塑膠殘留。幸好，研究指出，只要將水煮沸後放涼或過濾，就能去除高達9成的健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬上要變天了！「這天」起東北季風連凍4天 2地區最低溫恐下探14度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導今（25）日冷氣團逐漸減弱，台灣轉受東南風影響，各地氣溫回升，白天感受明顯較為舒適。不過，這樣的回暖僅為短暫現象，氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團再襲台！週三晚至週四晨最冷 低溫將探10度
東北季風增強，北部及東北部氣溫將再度下降。明（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦都會感受到涼意；另外因為華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區及澎湖、金門...華視 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
「冷氣團挾雨彈」快殺到！這2天「恐跌破10度」變化一次看
生活中心／周希雯報導全台近期天氣逐漸回暖，多處都是晴到多雲的穩定好天氣。不過氣象署提醒，明（27日）受東北季風增強影響，各地將轉為濕冷的天氣型態，尤其北部、東北部「越晚越涼冷」。氣象粉專「天氣風險」點名「這2天」，中北部、東北部都市地區低溫12至14度，部分地區有機會降到10度以下，「將是本次冷空氣溫度最低的一段時間。」民視 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
把握好天氣！明起冷氣團南下 北台灣轉濕冷恐跌破10°C
【記者黃泓哲／台北報導】台灣今受東南風影響，水氣偏少，各地與澎湖大多是多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島及金馬有零星短暫雨。氣溫方面，白天感覺溫暖舒適，高溫約23至26°C，清晨低溫落在15至18°C。氣象署提醒，高山夜間及清晨可能出現路面結冰，中南部及馬祖也要留意局部霧或低雲影響能見度，行車與登山活動務必注意安全。壹蘋新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
越晚越冷！東北季風南下「最冷下探11度」 13縣市防8級陣風
東北季風增強，今日北部與東北部氣溫下降，明日受其影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫雨。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 發表留言
北東今晚轉雨！強風特報發布中 一週兩波冷空氣接力降溫
（記者許皓庭／綜合報導）受東北季風增強及華南雲雨區東移影響，今（27）日全台天氣轉趨不穩定，北部及東半部地區將 […]引新聞 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
今舒適明變天！本週「2波冷空氣」南下 最冷時間點曝
今（26日）各地區氣溫概況如下：北部為16至26度、中部16至28度、南部16至28度、東部16至25度。吳德榮表示，最新模擬顯示，明（27日）上午起，東北季風將逐步南下，氣溫開始下降，北部與東部地區雲量增多、降雨機率提高。週三（28日）北部雨後轉多雲，中南部仍為晴時多雲，東...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
多雲到晴水氣減少！本週兩波冷空氣來襲 濕冷變天低溫探11度
氣象署表示今天（26日）環境為偏東南風，水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴，只有在東半部地區及恆春半島有些零星短暫雨；氣溫方面，臺灣各地清晨低溫普遍約15至18度，局部地區溫度會再低一些，尤其高山地區中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2波冷空氣接力！明起濕冷有感 本週降溫時程曝光
今（26）日臺灣各地及澎湖大多為多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島及金門、馬祖有零星短暫雨；明日東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降；華南雲雨區東移，臺灣中部以北及東北部地區有局部短暫雨，明晚並有局部較大雨勢發生的機率。氣象粉專也示警，明日白天2地區將明顯轉濕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
東北季風增強今變天！入夜3地區雨勢較大 明中部以北低溫下探11度
[Newtalk新聞] 今（27）天東北季風增強，中央氣象署指出，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨，尤其今晚至明天清晨，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭地區將有局部較大雨勢發生。北部及東半部高溫稍降，約19至23度，中南部白天高溫仍有22至27度； 氣象署提醒，今天入夜後氣溫降低，中部以北及東北部低溫約15至16度，南部及花東17至18度，請民眾適時添加衣物。若低溫與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率，高山夜間及清晨氣溫偏低路面易結冰，山區行車應注意路況安全，山坡地農作物請慎防霜害。 空氣品質部分，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。晚間起東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積。 週三北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；伴隨華南雲雨區東移，水氣較多，中部以北及東北部地區有局部短暫雨。白天起水氣減少，西半部地區為零星短暫雨後多雲的天氣。週四東北季風減弱，白天起氣溫回升，受到新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
禾迅綠電登興櫃狂飆380% 大啖蜜月行情
禾迅綠電（7897）於今日以每股20元價格登錄興櫃掛牌交易。禾迅綠電為碩禾（3691）旗下之再生能源開發平台，專注於大型再生能源電廠之申請設立、專案開發、系統設計、工程建置（EPC）及長期運維管理，今日掛牌後也大啖蜜月行情，最高價一度觸及96元，飆漲380%，漲幅相當驚人。Yahoo股市 ・ 4 小時前 ・ 發表留言