北門HARU洋香瓜節 繽紛登場

洋香瓜的好滋味讓民眾大排長龍。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／北門報導

洋香瓜入菜繽紛多彩，一場「2025北門HARU洋香瓜節」六日在水晶教堂邊展開，現場還舉辦趣味的洋香瓜料理比賽，每一道都很獨特，連越南春捲都加入洋香瓜。另外還有掐絲杯墊與香瓜蚵釉文創杯等手作DIY，展現跨界創新魅力。農業局長李芳林現場飲著洋香瓜汁，不斷按讚。

北門區年度盛事「甜鹽蜜嶼2025北門HARU洋香瓜產業文化活動」六日熱鬧登場，現場有許多趣味的洋香瓜料理，色彩繽紛，甚至還有跨縣市來參與的大埔提琴村的洋香瓜春捲，還順道把手工小提琴搭配著洋香瓜料理展出，可說相當吸睛。另外洋香瓜也與各種食材結合，充分展現洋香瓜除了鮮食外，還可入菜，清爽無比。

市議員蔡秋蘭搶購洋香瓜、農業局長李芳林也趕到場力挺洋香瓜節。（記者張淑娟攝）

六日一早，市議員蔡秋蘭就到現場捧場，並搶購許多洋香瓜產品。農業局長李芳林趕到北門，並品嘗洋香瓜好滋味，他指出，台臺南市洋香瓜種植面積超過八百公頃，居全國之冠，而北門區是鹽份地帶，土壤條件造就優質甜瓜產區，所產洋香瓜外觀佳、果肉厚實、甜度高，品質不輸進口產品，深受市場肯定，尤其以「卡蜜拉」品種為主，種植面積約九十一公頃，採隧道式棚架栽培且一株僅留一果，讓果肉更細緻、甜度集中，口感自然清香，被譽為「果中珍品」，十一月中旬起進入產期，預計可供應至明年一月中旬。

此外，北門區農會多年以「HARU」品牌推廣在地洋香瓜產業，此次更導入跨界合作，提升農產品附加價值，現場北門區農會與知名飲品「麻古茶坊」合作，推出HARU洋香瓜特調，並與宏宇農產生技開發油封洋香瓜，與世鑫食品研製洋香瓜果酥等創新商品，展現地方農業品牌化與食品加工加值的多元能量。

洋香瓜趣味料理賽，呈現洋香瓜的好滋味。（記者張淑娟攝）

另活動現場還有台南青農展售農特產品及在地農民販售新鮮洋香瓜，並規劃HARU瓜瓜趣味料理賽、香瓜凍凍小達人食農體驗及掐絲杯墊與香瓜蚵釉文創杯等文創手作等活動，吸引民眾熱烈參與。現場更有洋香瓜冰淇淋、魚拓燒、油封軟法等限定美食品嘗，引發排隊熱潮，其中HARU洋香瓜特調限量二百杯，迅速索取一空。