北院不罰男造謠「巨資換IPAC演講」 外交部：無法接受

男子稱，根據BBC報導，台灣捐贈80億歐元，交換副總統蕭美琴演講。（圖／資料畫面）





之前一名男子涉嫌發布不實訊息，稱根據BBC報導，台灣捐贈80億歐元，交換副總統蕭美琴演講，台北地院審理後認為，這個訊息無法使聽聞者「心生畏懼與恐慌」，和社維法的法律構成要件不符，裁定不罰。

對此，外交部表示，無法接受沒給處罰的結果，將協調相關單位研議後續措施。發文者陳姓男子：「這個這是一個反串文，有犯什麼法，我就是覺得他好笑我才PO，現在連發自己覺得好笑的文章，都不可以了嗎？」

在機場就被警方帶回偵訊的男子，就是日前在社群媒體發文表示，副總統蕭美琴到歐洲議會發表演說，是因為台灣捐80億歐元，他還大嗆噴20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣，或是普發都比噴口水來得好。

當時整件事情延燒，男子被依違反社會秩序維護法移送裁處。不過北院18號認為，這個訊息無法使聽聞者心生畏懼及恐慌，因此裁定不罰。

對此外交部表示，尊重司法機關依法獨立行使裁量權，但本案已非單純個人言論爭議，而是關乎整體公共利益，國家安全與民主制度運作，面對本案最終未給予處罰，這結果無法接受，將協調相關單位研議後續救濟措施，及應處方法。

