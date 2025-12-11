北院只准5日內公開影像 柯文哲嗆淪「事後紀錄片」：在怕什麼？

台北地院審理京華城案，今（11）天開始進行為期10天的辯論程序，民眾黨前主席柯文哲聲請全程法庭直播，但台北地院合議庭僅准許宣判五天內錄影轉播，柯文哲已於昨日提出抗告，今天出庭前在法院外發言，質疑直播不被准許，變成「事後紀錄片」，更怒嗆檢方「到底在怕什麼？」強調自己內心坦蕩，將會為自身清白與台灣社會的公平正義持續奮戰。

柯文哲今日出庭前表示，「今天是台灣司法史上重要的一天，這不僅關心到個人，也關心到台北市的市政發展，更關心到台北市政府公務員的尊嚴」。他指出，司法是國家最後一道防線，唯一目的就是維持社會的公平正義，所以應當被人民信任，而不是變成當選者的統治工具，特別是不可以勾結媒體淪為政治打手，成為迫害人民的工具，更直言大罷免32比0大失敗，台北地檢署的檢察官絕對是重要因素。

柯文哲說，本來今天可以利用法庭直播的機會，讓這個眾所矚目的案子能向社會大眾公開說明，結果今天法庭直播變成了事後的紀錄片，「我內心坦蕩，我希望真相可以水落石出，也希望法庭可以直播，讓大家知道到底發生了什麼事，結果你們到底在怕什麼，你們有什麼不敢讓人家知道的？」他也強調，今天將會在法庭上為自己的清白、公務員的尊嚴，以及台灣社會的公平正義奮戰到底。

