北院外突遭強擁揉臉！柯文哲愣住畫面瘋傳 「女方身分曝光」網友吵翻論戰

柯文哲今赴台北地方法院出庭，步入法院前突遭女子上前擁抱並搓臉，畫面在網路引發熱議。（翻攝自臉書/民眾講堂-全民參與共榮平台）

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案、政治獻金案，遭台北地方法院自週一（15日）起一連8個工作天密集審理。未料今（18日）柯文哲步入北院時，竟突遭一名女子上前擁抱、甚至伸手搓臉，相關畫面在網路瘋傳後，女方身分隨即曝光，引爆「熱情還是越界？」的激烈論戰。

柯文哲北院出庭為何遭女子擁抱搓臉？

柯文哲今日身穿藍色格紋西裝現身北院，現場除支持者外，對街也有民眾高舉「阿北騙錢」標語抗議。

就在柯文哲準備上樓進入法院時，一名女子突然衝上前擁抱他，接著情緒激動地捏、搓他的臉，柯文哲當場愣住，畫面被媒體與民眾拍下後迅速在社群平台擴散。

臉書粉專「民眾講堂－全民參與共榮平台」隨後在Threads、臉書發文開砲，直言：「這到底是什麼白痴自以為是的行為？」

粉專痛批，握手或擁抱尚可理解，但直接揉臉已經構成不尊重，更不該用「熱情、親切」當作合理化肢體越界的藉口。

粉專也分析畫面指出，柯文哲的手明顯有阻擋動作，並強調亞斯伯格症患者本來就不喜歡陌生人肢體接觸，「就算是認識的人，突然搓臉也非常沒禮貌，幾歲人了？給點尊重很困難嗎？」甚至開酸「是不是看到媒體閃光燈一多就來勁了？」

女子身分曝光？ 網友兩派激烈交鋒

貼文曝光後，有網友指出，該名女子正是民眾黨彰化縣議員張雪如。儘管身分曝光，粉專仍認為其行為不妥，持續提出批評。

不過，網友意見明顯分歧，支持者認為：「雪如姊本來就很熱情，阿北也是笑笑的」「鄉下長輩對晚輩這樣很常見，是過度解讀」「那雪如姐呀

別人作這些動作，不OK。雪如姐，就正常了」「她是一位阿北說三十顧茅蘆也要請到民眾黨的人，我不覺得阿北會介意她的熱情！」；另一派網友則力挺粉專說法，直言「手上多少細菌就這樣摸臉？」「下次真的該改進」。

台中市觀光旅遊前局長林筱淇也在留言區表示，即便出於熱情，碰觸他人身體前仍應先詢問、徵得同意，「我自己也無法接受突然被這樣碰觸，真的會嚇到。」她也補充：「說話方式可以提醒，行為過頭同樣也該被提醒。」

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

