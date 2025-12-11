北院直擊/柯文哲涉貪案11被告連續10天激辯 「小沈1500」攻防焦點一次看！

要聞中心/綜合報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、侵占政治獻金等案，12月11日起至24日扣除例假日將連續10天開庭，進行最後言詞辯論程序。柯文哲聲請法庭全程直播遭北院合議庭駁回，僅裁定於審結宣判後5日內將全程錄音錄影上網公開播放，柯文哲不服於12月10日提出抗告，北院已收案將卷證轉送高院裁定。

柯文哲。（圖／黃國昌直播）

台北地檢署於民國113年12月26日起訴柯文哲，求刑28年6月。北院經漫長審理程序後，11日、12日將先進行為期2天的提示證據程序，傳喚柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、前總工程司邵琇珮、應曉薇顧問吳順民、眾望基金會董事長李文宗、木可公司負責人李文娟、會計師端木正、威京集團財務經理張志澄等11名被告全員到齊，由被告對200多宗證據表示意見。

提示證據的攻防重點，在於從柯文哲住處搜索查扣的隨身硬碟、以及其中的「工作簿」EXCEL檔案，是否具有證據能力，攸關法院合議庭是否會採信檢方對於柯文哲有無收受沈慶京賄賂1500萬元的指控。柯文哲的律師團延續先前主張，認為柯住家搜出的硬碟沒經過專業鑑定，工作簿資料「小沈1500」不能當證據。柯文哲主張隨身碟不是他的，質疑檢廉搜索查扣程序不完整，出處是在柯的臥室還是兒子臥室說法不一致，且就算是柯在使用，隨身碟內容偵查時疑已被污染且遭洩漏，法院勘驗程序也再次污染內容，柯還否認「工作簿」檔案是他製作、存檔。

經法院逐一傳喚列名「工作簿」名單上的證人，包括基隆市副市長邱佩琳、「博奕教父」陳盈助的親信邱清章等人，金主、金額都能吻合，但「小沈-1500」仍無證人能證明交付時間與地點。柯文哲否認隨身碟與檔案存在的說詞，能否取信法官，則是辯論時要處理的問題。

另一項爭議證據為台北市政風處提供給北檢的紙本歸檔文件，為京華城改建「京華廣場」的完工示意圖藍圖說帖，每頁都有沈慶京親筆註記，還有柯以便利貼手寫「TO：彭副，京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」。檢方當庭出示時曾惹怒柯文哲氣得甩水瓶、丟文件，質疑政風對他政治偵防，柯的律師也將爭執此證據的證據能力。

柯文哲至今不認罪，且對認罪被告多次提出不正訊問質疑，多次聲請勘驗偵訊光碟確認認罪被告的真意。目前認罪被告有彭振聲、邵琇珮、前鼎越開發董事長朱亞虎，柯文哲的律師團試圖指控檢方不正訊問、誘導、筆錄記載不實，藉以推翻證人、共犯在偵查期間「初供」的證明能力，尤其主攻「認罪組」彭振聲、邵琇珮、朱亞虎的偵查供詞，以擺脫指示下屬形成決策以圖利京華城的指控。

彭振聲。（資料照／中天新聞）

合議庭規劃2天內提示完200宗以上卷證，包括偵查的148宗卷證，審判時新增的30餘宗卷證、法官職權函調的卷證，每宗厚度不一，只要是寫判決用得到的均需依法提示。在刑事訴訟程序時，合議庭會在投影幕提示證據，詢問被告、辯護人、公訴檢察官有無意見。過往法院開庭時，審判長都會准許柯文哲發表意見，柯多次怒罵公訴檢察官，因此今明的證據提示，柯文哲是否會發言辯解或是沈默，目前難以預料。

自12月15日起進入言詞辯論程序，合議庭將11名被告依罪名分成「行賄組」、「圖利組」、「政治獻金組」三組。行賄組有柯文哲、沈慶京、應曉薇、張志澄、吳順民；圖利組有彭振聲、邵琇珮、黃景茂；政治獻金組有李文宗、李文娟、端木正。排定12月15日至19日、22日至24日連續8天辯論，12月25日為國定假日不開庭，26日為預備庭期。如與罪名無關則無須出庭，言詞辯論才是勝負關鍵。

柯文哲日前聲請辯論、宣判程序「全程直播」，合議庭12月2日裁定於「宣判後5日內」在司法院官網「公開播送」辯論、宣判的全程錄音及錄影。柯文哲不服，主張應同步直播，反對宣判後延播，已正式向北院提出抗告，北院將盡速檢附案卷影本送高院審理，抗告進度不影響提示、辯論程序進行。

應曉薇。（資料照）

