北院裁定不罰IPAC造謠案 外交部遺憾：將研擬救濟

副總統蕭美琴11月7日在外交部長林佳龍的陪同下現身歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World）為題發表演說，孰料竟有一名陳姓男網友發文惡意造謠，宣稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，陳男事後被依涉犯《社維法》移送裁處，但北院認為此案與《社維法》構成要件不符合，因此裁定不罰。對此，外交部今（18）日晚間回應，對於本案最終未予處罰之結果無法接受，將協調相關單位及研議後續救濟措施及應處方法。





外交部注及我司法機關就本案所作裁定，已明確指出該特定人士於網路散布關於相關說法並非事實，屬於虛假訊息；判決也指出，被移送人明知相關資訊不實，仍故意向公眾散播。上述認定已清楚說明，本案相關內容缺乏任何事實基礎，屬惡意錯假訊息，並非基於合理查證或公共利益所為的意見表達。

外交部指出，當前國際情勢嚴峻，我國長期面臨境外敵對勢力運用錯假資訊進行輿論操弄，對國家安全及社會秩序已造成嚴重影響；本案當事人的錯假言論實涉及我外交政策、對外關係及國家領導人活動，已被境外敵對勢力利用，進而操作輿論、擾亂社會大眾認知；這類訊息的危害，已非單純個人言論爭議，而是關乎整體公共利益、國家安全與民主制度運作的問題。

針對本案，外交部說明，先前依法報案，目的即在防止明顯不實且具高度誤導性的訊息持續擴散；錯誤資訊不僅無助於公共議題的理性討論，反而會扭曲事實、破壞民主社會賴以運作的資訊基礎。

外交部重申，錯假訊息本質上不屬於言論自由所欲保障的範疇，民主法治國家也普遍認為，即使是政治性言論，其言論自由的行使仍應以事實為基礎，並不得損害公共利益與社會安全。

最後，外交部表示，尊重司法機關依法獨立行使裁量權，惟對於本案最終未予處罰之結果無法接受，外交部將針對本案協調相關單位及研議後續救濟措施及應處方法，期盼未來相關案件法院審酌案情時，針對當前國家實際面臨的挑戰、國際局勢、資訊戰風險及國家安全環境等整體脈絡下加以衡量，共同守護我國民主社會的制度運作與國家安全。





