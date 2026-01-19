北雪梨海灘無限期封閉 兩天內3起鯊魚攻擊事件

澳洲最大城市雪梨(Sydney)近兩天接連發生鯊魚攻擊事件。當局表示，一名衝浪客今天(19日)在雪梨北部海灘遭鯊魚咬傷，為48小時內第3起攻擊事件。

新南威爾斯州(New South Wales)警方表示，這名年約20多歲的衝浪客在北雪梨海灘遭鯊魚攻擊後，被緊急送醫，目前腿部重傷、情況危急。當局已宣布，雪梨所有北部海灘即日起無限期關閉。

這起事件發生在曼利區(Manly)的北斯坦因海灘(North Steyne Beach)。數小時前，距離約4公里外的迪懷角(Dee Why Point)也傳出鯊魚咬斷一名年輕衝浪者的部分衝浪板。據報導，該名衝浪者約11歲，未受傷，但當地海灘已立即封閉。

18日於東部郊區沃克呂茲(Vaucluse)的鯊魚海灘(Shark Beach)，一名12歲男童在雪梨港內海灘與朋友戲水時，遭一條大型鯊魚咬傷雙腿，目前仍在醫院與死神搏鬥。

新南威爾斯州海事警司麥納蒂(Joseph McNulty)表示，現場情況「十分駭人」，初步研判攻擊者可能為公牛鯊。

他指出，近日豪雨導致淡水流入港灣，加上孩童戲水激起水花，形成鯊魚攻擊的「完美條件」，並呼籲民眾暫勿在港灣或河口水域游泳。

根據統計，自1791年以來，澳洲已通報超過1280起鯊魚與人類接觸事件，其中逾250起造成死亡。專家指出，海水溫度上升與海域活動日益頻繁，可能改變鯊魚遷徙行為，增加攻擊風險。(編輯：楊翎)