北韓三池淵飯店落成 金正恩攜女視察建設

金正恩的專車車隊，穿過大雪覆蓋的城市，抵達三池淵旅遊區新落成的高級度假飯店，大批民眾列隊歡呼拍手．他帶著女兒金朱愛為飯店揭幕，巡視內部金碧輝煌的設計，大浴池，溫泉區也一一參觀，報導稱，這些飯店是「人民地位提升及國家發展潛力的明確證明」。

金正恩最近密集參加國內，多個工廠與飯店等新設施開幕，專家認為他正在強化領導者能見度，為明年初即將召開，五年一度的勞動黨黨代表大會造勢。

更多公視新聞網報導

北韓無人機裝備測試 金正恩多次親自視察

北韓再發射巡弋飛彈 金正恩視察軍艦建造

視察桃園民安演習 蔡英文：強化全民防衛量能

