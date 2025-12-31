北韓也能抓寶？他搭機遇「GPS飄移」奇蹟解鎖 網笑：卡比獸改名金正恩

國際中心／綜合報導

一名日本網友意外捕抓到北韓的寶可夢。（圖／翻攝自X平台 @qkCrROL7exdMepj）

日本一名資深《Pokémon GO》玩家「てんち」，日前搭機從韓國返日途中，利用機上Wi-Fi導致GPS定位飄移，意外在Google服務受限的北韓領海捕捉到寶可夢。他曬出產地顯示為「北韓」的截圖後引發熱議，網友紛紛驚呼不可思議，甚至開玩笑稱要把抓到的寶可夢取名為「金正恩」。

知名擴增實境遊戲《Pokémon GO》高度依賴Google Maps圖資定位，因此在封鎖Google服務的中國、北韓等國家，理論上地圖會呈現空白而無法進行遊戲。然而，日本社群平台「X」一名用戶「てんち」卻打破了這個限制。身為資深玩家的他，為了捕捉各地限定的寶可夢，足跡遍布台灣、歐美與韓國。此次他搭乘由韓國仁川機場飛往日本成田機場的航班，在飛經朝鮮半島附近空域時，竟意外捕捉到「北韓產」的寶可夢。

「てんち」解釋，成功的關鍵在於他從仁川機場登機前就已開啟遊戲程式，且全程未關閉。在飛行途中連接機上免費Wi-Fi後，GPS訊號發生飄移，定位誤判至北韓領海範圍。由於遊戲程式已經預先載入，繞過了登入限制，讓他得以在理論上的「遊戲禁區」成功捕捉寶可夢，並留下了極為罕見的產地紀錄。

這則貼文曝光後，迅速在社群平台上掀起討論，眾多網友對此「神蹟」感到嘖嘖稱奇。留言區更充滿了地獄哏與玩笑話，有人打趣道，「如果在北韓抓到卡比獸，我絕對會幫牠改名叫金正恩」、「金日成大學該不會是道館吧？」也有不少同好表示羨慕，直呼這是最稀有的「數位紀念品」，甚至有人躍躍欲試，表示下次經過該航線也要挑戰這項不可能的任務。

