北韓今年第二射！日韓同步示警疑似飛彈落海

日本防衛省與南韓軍方今（27）日表示，北韓發射疑似飛彈的不明飛行物，初步研判已落入海中，目前飛彈種類、射程與飛行高度仍在分析中。這是北韓今年第二度試射行動，距離1月4日試射僅隔數週。

日本防衛省與南韓軍方今日公布，北韓稍早向外發射疑似飛彈的不明飛行物，初步研判已落入海中，相關單位正持續追蹤與分析。這也是北韓繼1月4日後，今年第二度進行試射行動，外界高度關注區域安全情勢變化。

回顧1月4日，北韓曾朝東部海域發射2枚極音速彈道飛彈，當時領導人金正恩親自視察發射過程，並對演習成果表示肯定，同時強調有必要持續擴大核武嚇阻能力。至於本次發射的飛彈種類、射程與性能等細節，日本與南韓軍方仍在進一步調查中。

