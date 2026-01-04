北韓今年首度試射飛彈 疑向韓「中」峰會示威

記者潘紀加／綜合報導

南韓聯合參謀本部證實，北韓4日朝東部海域發射數枚彈道飛彈，為其今年首次射彈；由於時間點接近韓「中」峰會預定時程，因此南韓研判北韓意圖藉此示威。對此，美日韓宣示持續合作，加強監控北韓後續動向。

南韓「韓聯社」報導，北韓於4日上午7時50分（臺灣時間6時50分）左右，從平壤附近向東部海域發射數枚彈道飛彈，經飛行約900多公里後，落入日本和俄羅斯之間的海域；聯參分析，根據射程和飛行軌跡，北韓此次試射的可能是搭載形似極音速滑翔載具（HGV）彈頭的「火星11型」（北約代號KN-23）短程彈道飛彈。

日本防衛大臣小泉進次郎隨後也為此召開記者會，強調已透過外交管道表達嚴正抗議，並進一步指出，北韓於4日上午7時54分和8時5分左右，先後發射至少2枚彈道飛彈，初步研判落在日本專屬經濟區（EEZ）外側，其最大高度均約50公里、飛行距離分別約900和950公里，飛行軌跡疑似呈現不規則狀態，目前美日韓正合作進行深入分析。

報導指出，這是北韓今年首度射彈，也是繼去年11月7日後，再度發射彈道飛彈，值得注意的是，此時適逢南韓總統李在明訪問中國大陸，而其本月5日與中共領導人習近平的會談，料將涉及朝鮮半島無核化議題，因此北韓很可能針對此事射彈示威，但也不排除是為回應美軍攻擊委內瑞拉、抓獲委國總統馬杜洛舉動。

駐韓美軍表示，將持續與區域盟邦合作，共同維護區域和平穩定；日方指出目前尚未傳出船隻受害消息，首相高市早苗也已下令加強防範潛在危機，保護國民與周邊海空域安全；南韓方面則召開緊急會議，研擬應對措施，並敦促平壤當局停止挑釁行為，同時將持續與美日共享資訊、嚴密監控北韓動向，加強嚇阻潛在威脅。

北韓4日進行今年首度射彈，疑向韓「中」峰會示威，引發關注。（達志影像／Newscom）

小泉進次郎在記者會上譴責北韓舉動，並宣示與美韓持續合作，加強監控能量。（取自小泉進次郎「X」）