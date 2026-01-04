北韓今晨再射彈道飛彈 時機敏感日韓高度警戒
[Newtalk新聞] 北韓今（4）日清晨朝日本海（南韓稱東海）方向發射一枚型號不明的彈道飛彈，為今年以來首次試射行動，此舉不僅引發日本與南韓高度關注，也被外界解讀為在敏感外交時點對美、韓釋放政治與軍事訊號，刻意彰顯存在感。
南韓聯合參謀本部指出，北韓於今日稍早自東部沿岸地區向日本海上空發射一枚彈道飛彈，相關數據仍在分析中，日本防衛省隨後證實接獲通報，正全面蒐集資訊，以釐清該枚飛彈是否對日本領土或周邊海域造成影響。
根據《韓聯社》報導，這是北韓自去年11月7日試射短程彈道飛彈以來，時隔約2個月再次進行相關行動，也是2026年的首次飛彈試射，分析人士指出，北韓可能藉此測試新型武器性能，或進一步提升其精準打擊能力，並藉軍事動作對美國與南韓施壓。
值得注意的是，此次試射時點，正值南韓總統李在明啟程展開為期四天的訪中行程前夕，預計將與中國國家主席習近平會談，討論朝鮮半島無核化與區域安全議題，外界普遍認為，北韓刻意選在高層外交活動前發射飛彈，意在干擾區域外交節奏，凸顯其不可忽視的角色。
此外，國際局勢近期亦高度動盪，美國總統川普才下令對委內瑞拉展開突襲行動，並成功拘捕總統馬杜洛夫婦，也讓外界關注北韓是否藉機觀察美國在多線局勢下的戰略反應能力。
