北韓今晨朝日本海射不明彈道飛彈 日防衛省：初判飛行軌道可能不規則

南韓合同參謀本部發布聲明表示，北韓今天（4日）上午從北韓首都平壤附近，朝東部海域（日本海）發射數枚彈道飛彈。南韓軍方表示，將與日本以及美國方面共享資訊，維持萬全的戒備態勢。日本防衛省指出，北韓發射數枚可能為彈道飛彈的物體，初步分析已落在日本專屬經濟區（EEZ）外側，日本也初判飛彈的飛行軌道可能不規則。

綜合法新社和路透社報導，聲明指出：「北韓朝東海（日本海）發射一枚不明彈道飛彈。」

《讀賣新聞》報導，日本防衛大臣小泉進次郎上午10時左右召開臨時記者會表示，「北韓今天上午7時到8時的時段，至少發射兩枚彈道飛彈，初步研判落在日本專屬經濟區（EEZ）外側」。

小泉進次郎說明，「第一枚約在7時54分左右發射，最高高度約50公里、飛行距離約900公里；第二枚飛彈於8時5分左右發射，最高高度同樣約50公里、飛行距離約950公里。」

小泉進次郎也表示，這些飛彈可能以不規則的軌道飛行，正在分析詳情。他提到，已透過北京的大使館，向北韓「嚴正抗議，並就此強烈譴責」。

日本放送協會（NHK）報導，這是北韓今年首度發射飛彈或可能為飛彈的物體，同時也是繼去年11月7日以來再度發射。海上保安廳表示，目前未傳出船隻受害的消息。防衛省正在蒐集情報並持續警戒監視。

日本首相高市早苗接獲消息後，已經下達指示，要求全力蒐集與分析資訊，迅速與確實提供資訊給日本民眾，以及徹底確保飛機與船舶等安全，還有為不測的事態做好萬全準備。

平壤當局近年大幅加強飛彈試射頻率。分析人士認為，北韓此舉意在提升精準打擊能力、挑戰美國及南韓，並在可能出口武器給俄羅斯前進行測試。