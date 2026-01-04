北韓今發射多枚彈道飛彈 日譴責威脅區域安全

日本防衛大臣小泉進次郎指出，「今日早上7時至8時，北韓從其西海岸附近海域，向東發射至少兩枚彈道飛彈，目前我們正與美國南韓密切協調，對細節進行深入分析。我們評估彈道飛彈，落入日本專屬經濟區外。」

這是北韓2026年首度發射彈道飛彈。日本防衛省譴責北韓，違反聯合國決議，威脅區域安全。

而北韓今日發射飛彈，剛好也是南韓總統李在明訪問中國之際，不只是他就任後首次訪中，也是南韓總統睽違6年後，再度訪中。

由於中韓會談在5日舉行，預計將涉及北韓無核化問題。韓聯社報導，北韓可能透過發射飛彈，劍指李在明，以及「刷存在感」。