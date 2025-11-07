北韓今稍早「又射彈道飛彈」！落入日本EEZ以外

平壤上個月28日在北韓境內某處秘密地點進行了飛彈試射。（圖／達志／美聯社）

南韓聯合參謀本部（ROK JCS）今（7日）稍早表示，北韓已向其東部海岸外的海域發射1枚不明的彈道飛彈（ballistic missile）。軍方未提供進一步細節。

據美國專門關注北韓新聞和提供朝鮮局勢分析的網站《NK News》報導，日本防衛省於韓國時間下午12點37分透過海上保安廳發布聲明稱，該枚飛彈於下午12點45分落入海中，顯示並非遠程飛彈。

如果得到證實，這將是北韓在上個月陸續發射多枚飛彈之後，再度發射彈道飛彈，此前平壤聲稱在10月22日測試了「高超音速」飛彈。

報導補充，預計日本統合幕僚監部將在未來幾個小時內公佈更多細節，例如飛彈類型、飛行距離和發射地點。

另據《路透社》報導，飛彈很可能落在日本專屬經濟區（Exclusive Economic Zone，EEZ）之外。對此，日本首相高市早苗也表示，目前沒有任何確認的損害報告。

