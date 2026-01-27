北韓再射彈道飛彈！疑朝日本海落下 日官邸急召應變小組應對局勢

北韓再度發射不明飛行體，疑似為彈道飛彈，為今年第二次發射行動。（示意圖／達志／美聯社，下同）

北韓於今（27）日下午向日本海方向發射不明飛行體，日韓軍方已展開分析並研判該飛行體有可能是彈道飛彈。日本防衛省判定，此次發射的所有飛行體疑似落在日本排他經濟水域（EEZ）之外，尚未對日本本土構成直接打擊威脅。

日韓軍方同步偵測北韓飛彈軌跡，初判落點皆位於日本經濟海域（EEZ）之外。

根據《NHK》和《聯合通訊社》（Yonhap News）報導，韓國聯合參謀本部於27日約下午4時前發布通報指出，北韓向日本海（韓方稱東海）發射了數枚不明飛行體，目前正在分析其技術規格和彈道性能，確認是否為彈道飛彈。《聯合通訊社》報導亦指出，此次若確認為彈道飛彈，將是北韓在23天內第二度進行類似發射。

廣告 廣告

根據紀錄，北韓在本月4日曾向日本海方向發射過多枚彈道飛彈，當時同樣引起日韓軍方與美軍高度警戒。這一系列發射行動持續受到區域軍事監控單位密切觀察。

對此，日本政府已在首相官邸的危機管理中心啟動官邸對策室，召集相關部會人員組成緊急應對小組，進行資訊彙整、態勢研判及可能影響的評估工作。政府表示會持續掌握事態進展，並與盟國維持密切聯繫。

截至目前，尚未傳出飛行體落入日本本土領域或造成任何傷亡，相關單位仍在監控區域安全情勢變化，並提醒民眾留意官方發布的最新警報與資訊。

北韓再度發射不明飛行體，疑似為彈道飛彈，為今年第二次發射行動。（圖／翻攝自X，@penlight777）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

霍諾德攀101掀模仿潮「已拉封鎖線禁止」 賈董：這行為不帥又愚蠢

尾牙1陋習員工受不了！Z世代不忍「提問這句」 公司翻盤改制度

天天洗頭仍有油味！美髮師曝「正確洗髮方式」 她驚呼：活了30年才知道