北韓再控南韓挑釁 無人機1/4闖入北韓領空

根據北韓官媒北韓中央通信社(KCNA)，北韓今天(10日)表示，南韓1月4日又派遣一架無人機進入其領空，侵犯了北韓主權。

北韓中央通信社引述北韓軍方一名發言人的說法報導，這架無人機是從南韓仁川市(Incheon)一座島嶼起飛，飛行了8公里後在北韓領空內遭到擊落。北韓中央通信社稱，該無人機配備了監視相機，紀錄重要的北韓設施。北韓中央通信社發佈的照片顯示，一架無人機損毀成碎片，還有電子零件和北韓中央通信社稱該無人機拍攝的建築物空拍照。

北韓中央通信社表示：「即使政權更迭...(南韓)仍繼續透過邊境附近的無人機進行此類挑釁。」報導稱南韓是其「最敵對的敵人」。

自南韓總統李在明(Lee Jae Myung)去年6月就職以來，北韓一直拒絕李在明政府的和解姿態。李在明曾承諾將與平壤重新接觸，以緩和朝鮮半島(Korean Peninsula)的緊張局勢。

北韓中央通信社稱，南韓「永遠無法逃避加劇緊張局勢的責任」，並將「被迫付出沉重代價」。

一名南韓政府發言人並未立即回應置評請求。

北韓先前曾指控南韓於2024年10月派遣無人機飛越平壤。南韓前總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)去年底被首爾特別檢察官指控，下令對平壤進行無人機行動，意圖利用平壤和首爾之間的軍事緊張作為宣布戒嚴的藉口。

尹錫悅否認此一指控，其律師表示，總統履行職責的行為不能事後被定性為犯罪。