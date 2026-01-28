北韓前外交官：美國推翻馬杜洛恐成金正恩夢魘

法新社今天(28日)報導，北韓駐哈瓦那的前外交使節李日奎(Lee Il-kyu)表示，美國這個月戲劇性推翻委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的行動，可能讓北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)感覺他也有被「斬首」的風險。

曾在2019年到2023年擔任北韓駐古巴政治參贊的李日奎說，華盛頓在卡拉卡斯(Caracas)的閃電捉捕行動，對金正恩來說是「最糟糕的情境」。

目前任職於首爾官方智庫的金日奎表示，金正恩必然感受到了所謂的「斬首」行動，是真的可能發生的事。

北韓領導階層長期指控華盛頓試圖推翻平壤政權，表示為了威懾據稱華盛頓對北韓政權更迭的努力，北韓有必要發展核子與飛彈計畫。

但這位在2023年11月向南韓投誠的北韓前外交官表示，馬杜洛被推翻一事，如今將在極度注重安全的北韓領導階層引發恐慌。金正恩將「徹底整頓整個攸關他安全的體系、以及一旦他被攻擊時的應對措施」。

李日奎在哈瓦那擔任要職，曾在備受矚目的談判中發揮作用，包括在2013年讓被扣押在巴拿馬的北韓船隻獲釋，他因此受到金正恩的親自表揚。而他的最後任務之一、也就是阻止古巴與南韓建交，則是一項注定失敗的努力。

李日奎對北韓體制的深切失望，最終使他成為近年來脫北的最高層外交官員之一。(編輯：宋皖媛)

