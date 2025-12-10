北韓召開重要會議同日 向黃海發射多枚火箭砲

南韓軍方今天(10日)表示，北韓9日使用多管火箭系統發射了多枚火箭砲，而在同一天，平壤正召開一場執政黨高層的重要會議。

南韓合同參謀本部(Joint Chiefs of Staff)一名官員向法新社表示，這些火箭砲是在9日從朝鮮半島西部向黃海(Yellow Sea)發射。

韓國聯合通訊社(Yonhap news agency)引述軍方官員的話報導，這次砲擊是北韓軍隊例行性冬季演習的一部分。

平壤尚未就這次砲擊發表評論。砲擊當天，北韓展開了一場重要的高層會議。

這場由北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)主持的會議，將討論關鍵政策問題，以及即將召開的北韓勞動黨(Workers' Party)全代會的計畫。這將是北韓時隔5年首度舉辦全代會。

北韓官媒報導，此次會議的第一天，官員們批准了本週將討論的「5項議題」，其中包括黨中央檢查委員會(Central Inspection Commission)事業進展，該委員會負責根除貪腐。

南韓慶南大學遠東研究所(Institute for Far Eastern Studies at Kyungnam University)教授林乙哲(Lim Eul-chul，音譯)向法新社表示，這次會議可能將聚焦經濟議題。

他說：「金正恩極有可能將提出旨在於未來5年實現突破性經濟發展的政策。」

這次會議召開的前一週，南韓鴿派總統李在明(Lee Jae Myung)表示，他認為有需要就其前任尹錫悅總統據稱下令派遣無人機跨越國境，散佈宣傳單的事件，向北韓道歉。

平壤仍未對李在明的提議做出回應。李在明一直致力於修補與北韓破裂的關係。

北韓上一次發射多枚火箭砲是在上個月，當時正值美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegset)訪問南北韓邊境的數小時前。

首爾表示，李在明總統與中國領導人習近平於今年11月舉行會談的數分鐘前，北韓也發射了類似的武器。(編輯：許嘉芫)