北韓商人夫妻「太傲慢」遭公開處決！200多人被迫觀刑 連孩童也必須參加

北韓商人夫妻「太傲慢」遭公開處決。示意圖／翻攝自《朝中社》

北韓近日又公開行刑！一對50多歲夫妻經營電動自行車事業，遭民眾投訴「哄抬價格」、「太傲慢」，更被發現非法流通外幣，散布「反朝鮮」相關文宣，遭判處死刑。然而，北韓政府不僅將刑場移動到「市場」，要求所有攤商觀刑，連路過的孩童、學生也被迫留下觀賞，引起民眾恐慌。

根據《每日北韓》（Daily NK）報導，一對50多歲夫妻在平壤寺洞區（Sadong）市場經營電動自行車與零件販售、維修生意，名義上隸屬於平壤市沙洞區「朝鮮職業總同盟中央委員會」，不過靠著經商賺進大把鈔票，有「大佬」之稱。

然而，當地居民對他們頗有微詞，指控他們抬高價格、商品品質不佳，甚至服務態度相當傲慢。

報導指出，這對夫妻遭北韓政府指控，與黨外圍組織勾結、非法流通外匯，甚至散布「反朝鮮」的宣傳物，被認定違反《反動思想文化排斥法》，於8月遭逮捕訊問，並在9月確定判處死刑，其餘20名相關人士則被判處勞改、流放。

此外，夫婦兩人原定在沙洞區的大院射擊場遭處決，不過執行死刑地點突然改到美林區的一處空地，警方甚至要求所有攤商、市場部經理都必須留在現場觀刑，當天聚集超過200位民眾，連路過的孩童、中學生也被迫參加。

有外界人士批評，北韓此舉恐嚇意味濃厚，且明確向人民警告「即便是最輕微的偏離國家行為，也會受到處罰」。據悉，公開處決後讓許多商家都感到恐懼，深怕自己也遭殃，民眾更是怕得不敢出現在該市場。



