北韓嗆聲美韓聯合軍演！揚言進行更強硬反制 稱所有威脅都在瞄準範圍內
記者蒲世芸／綜合報導
據韓聯社8日報導指出，北韓再度對美韓軍事動作表達強烈不滿。7日北韓發射彈道飛彈，其國防相（類似於國防部長）努光鐵（노광철 ）發表談話，痛批美韓舉行聯合軍演、派航空母艦入港，並舉辦年度韓美安保協議會議（SCM）的行為，是「敵對本性毫不掩飾的展現」，更警告平壤將採取「更具攻勢的行動」回應。
北韓批美韓挑釁
北韓官媒《朝中社》8日報導，努光鐵表示，最近美國軍方「公然展開威脅朝鮮民主主義人民共和國安全的軍事行動」，並刻意升高區域政治與軍事緊張。
他特別點名，從3日至7日舉行的大規模空中聯合軍演「自由旗幟」（Freedom Flag），以及美國海軍第五航空母艦戰鬥群「華盛頓號」（USS George Washington）停靠釜山作戰基地，都是「新的緊張變數，預告局勢將超越臨界點」。
批SCM鼓吹戰爭
努光鐵也抨擊，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與南韓國防部長安圭伯3日一同視察板門店共同警備區（JSA），並舉行第57屆的韓美安保協議會議。
他指責兩國高層「在我們南部邊境地區現身，煽動戰爭氣氛」，並在安保會議上「密謀加速強化對朝鮮的威懾力，以及推進核與傳統武力整合計畫」。努光鐵強調，這一連串舉動「是想對抗朝鮮到底的敵對本性毫不遮掩的表露，也是明白的敵意宣示」。
北韓發出警告
努光鐵進一步警告，北韓已「準確掌握美國敵意的本質」，並將「絕不逃避回應」。他強調，「今後一切接近我們安全權的威脅，都將被納入我們的瞄準範圍，並依必要方式加以管控」。
然而，努光鐵的相關談話皆未在北韓民眾接觸的媒體，包括朝鮮中央廣播和勞動新聞上報導與刊載。
SCM會議內容曝
報導指出，美韓國防部長雖已就第57屆韓美安保協議會議（SCM）達成共識，但聯合聲明尚未正式公布。不過報導提到，聲明內容預計將提及北韓與俄羅斯之間的軍事合作、北韓核與導彈能力強化、傳統戰力現代化等議題。
同時也將重申「遏制北韓潛在攻擊、支持對話與外交努力、推進朝鮮半島無核化」等立場。
