北韓大媽穿泳裝泡溫泉「金正恩池畔笑開懷」！群泡畫面曝光

北韓最高領導人金正恩20日前往咸鏡北道鏡城郡，出席「溫堡勞動者休養所」落成典禮。該設施位於北韓知名的溫堡溫泉自然保護區一帶，過去因管理與衛生問題曾遭金正恩點名批評，之後啟動整修工程。官媒畫面顯示，他在現場走訪溫泉區，與當地民眾親切交談，神情輕鬆愉悅。

綜合韓聯社報導，溫堡勞動者休養所是北韓規模最大的溫泉型休養設施之一。金正恩早在2018年即赴當地進行視察，當時要求全面翻修，並將其打造為結合文化與療養功能的綜合休養基地；同時也嚴詞批評原有設施老舊、管理鬆散且環境不潔。此次再度視察，他對改造後成果給予肯定，認為已轉型為能真正服務人民的優質休養場所，並表達高度滿意。

此外，金正恩也對落實整改的相關單位予以表揚。韓聯社分析指出，這樣的公開肯定與責備並行，意在強化官僚體系的緊張感與紀律要求。事實上，金正恩前一天在咸鏡南道出席龍城機械聯合企業現代化改造一期工程竣工活動時，曾當場痛批內閣幹部失職，並即刻撤換負責該項目的副總理。

從北韓官媒釋出的照片可見，室內溫泉空間整體設計新穎，牆面採用淺色木紋與石材拼接，燈光柔和，營造出乾淨、現代化的氛圍，圓形溫泉池水面清澈，池邊設有金屬扶手，顯示設施規劃考量到安全與實用性。畫面右側，金正恩 穿著深色大衣與皮鞋，坐在池畔階梯旁，身體微微前傾，雙手扶著欄杆，臉上帶著明顯笑容，神情顯得相當輕鬆，似乎正與池中的民眾交談。

其中一名大媽抬頭望向金正恩，表情自然，雙手交叉放在胸前，呈現出專注傾聽的姿態；另一名則微微側身，眼神同樣朝向池畔，似乎正回應談話內容。不過，另外兩名大媽則未直視金正恩，其中一人低頭看向水面，神情平靜，彷彿專注於泡湯本身；另一人則側臉朝向池內另一側，視線避開鏡頭與池畔，整體顯得較為拘謹。









