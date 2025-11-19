北韓夫妻經商大賺 「態度傲慢」遭處死！200多人被逼著看

國際中心／倪譽瑋報導

消息人士稱，一對在北韓平壤經商的夫婦生意做太大，被當地居民厭惡，加上涉嫌反政府言論，最終被公開處決。（示意圖／翻攝自pixabay）

上個月北韓消息人士透露，平壤一對夫妻靠經商賺了許多，在市場上被稱為「大人物」，不過當地居民抱怨，他們的商品價格高、態度傲慢；之後夫妻倆又被指控勾結外部勢力，最終身上背著多項罪名，在一處空地公開槍決。處決當天200多位在地居民被迫觀看過程，其中不乏有小孩子；消息人士認為，本次處決除了要強化國家控制私人商業，也是為了在公眾心中灌輸恐懼。

平壤商人夫妻遭怨傲慢 又涉勾結外部勢力

據外媒《Daily NK》報導，消息人士表示，北韓一對50多歲夫妻在平壤寺洞區（Sadong）的一處市場經營電動自行車生意，有販賣和幫忙修理等，賺了不少錢，在市場上被稱為「大人物」。但當地居民不喜歡夫妻倆，對他們商品價格貴、品質問題以及傲慢的態度深惡痛絕。

此外，夫妻倆隸屬朝鮮職業總同盟中央委員會，但涉嫌與外部政黨組織勾結、散佈反政府思想。夫妻倆被指控違反《反動思想文化法》等多項罪名，他們8月初被捕，經國家安全部、公安部聯合審訊後，於9月初被判死。此外，約有20名與夫妻倆有關聯的居民也被判「再教育。」

公開處決200多人被迫觀看 北韓當局稱：教育公眾

消息人士稱，夫妻倆的死刑在美林（Mirim）一處空地執行，所有和他們在同市場的人員，都被要求到場「當時有200多名居民聚集在一起」沒地方安置孩子的人，只能帶他們看行刑，路過的中學生也加入「大人的行列」目睹槍決。當局稱此次處決是「防止經濟混亂和教育公眾」。

消息人士補充，處決後所有商人都很害怕，市場交易在隨後的幾天裡大幅下滑，和夫妻倆有關的生意全受到干擾。消息人士認為，本次公開處決除了要強化國家控制私人商業，更是為了在公眾，尤其是孩子、年輕人心中灌輸恐懼，「國家可以懲罰任何人」。

資料來源：Daily NK

