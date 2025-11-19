北韓夫妻經商竟因「賺太多」遭處死？逾200人被逼目睹槍決！

國際中心／王靖慈報導

北韓近日傳出一起震驚民間的公開槍決事件。一對年約50多歲、靠經營電動自行車與零件買賣致富的夫婦，被政府指控「態度傲慢」、非法流通外幣、與境外組織勾結等罪，控告兩人違反《反動思想文化排斥法》。北韓政府不僅將兩人處死，還強迫超過200名居民到場觀看，甚至包含孩童、中學生，事件隨後引來各界的批評。





北韓商人夫婦大賺「態度傲慢」遭公開處死！200多人被逼圍睹槍決現場

北韓一對夫婦因透過經商累積巨額財富，但因強行推銷批發價、商品品質不佳，以及傲慢態度等行為，引發當地不少民怨。（示意圖／翻攝自Pexels）

廣告 廣告

根據韓媒《Daily NK》報導，北韓一對夫婦因從事大型私人商業活動累積巨額財富，近日遭公開槍決。北韓政府指控這對夫妻與黨外圍組織勾結、非法流通外匯，還散布反朝宣傳物，因此也被認定違反《反動思想文化排斥法》。兩人在8月被逮捕與審訊後，於9月被確定判處死刑。與他們有關聯的 20 多名居民也被判處勞改或流放。

報導透露，夫婦兩人原定在沙洞區的大院射擊場被執行處決，但行刑地點突然改至美林區的一處空地。且所有市場主管與攤商被要求必須前往觀刑，當天聚集了超過200人，連路過的中學生也被迫停下腳步，目睹了整個槍決場面。而這對夫婦也被指出為平壤「松新市場」的大戶，主要販售與維修電動自行車、電池、機車零件等商品，透過經商賺進相當大筆金錢。但因強行推銷批發價、商品品質不佳，以及傲慢態度等行為，早已在當地引發不少民怨。

北韓商人夫婦大賺「態度傲慢」遭公開處死！200多人被逼圍睹槍決現場

有外界人員認為此次公開處決具有強烈的政治意味。（圖／民視新聞）

然而，有外界人員認為此次公開處決具有強烈的政治意味，表示：「只要稍微超出北韓國家允許的範圍，就可能被拿來當作典型處罰」，外界最擔憂的是北韓竟讓大批兒童與學生觀看行刑。因此，有人批評這：「這次事件並不是單純懲罰『擾亂經濟秩序』的行為，而是要讓居民，尤其是年輕族群，心裡留下『只要國家想，誰都能被懲罰』的恐懼。」







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：北韓50歲市場大戶夫妻「賺太多、態度傲慢」遭處死？200位民眾被逼目睹槍決現場！

更多民視新聞報導

網紅「改造雄女」當噱頭拍片！黃捷怒回：別亂貼標籤

女粉「強吻」BTS Jin！慘遭韓檢方出手下場出爐

昔砸1500萬買車送員工！大師兄「告白館長」畫面曝光

