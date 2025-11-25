北韓女軍人遭殘忍姦殺！當局立即處決3高中生

國際中心／李明融報導

全世界每天都會有犯罪發生，即便是在極權共產國家北韓也有相關事件，日前黃海道有3名高中生對一名退役女軍人性侵後殺害，北韓當局在逮捕3名嫌犯後下令處決3人，為抑制黃海道青少年犯罪率，當局也特別編列掃蕩小組，下令要「徹底掃蕩流浪兒童及青少年犯罪」。

3名高中生尾隨退役女軍人，在偏僻處進行姦殺。（示意圖／翻攝自pexels）根據《Sand Times》報導，有消息人士指出，一名外貌出眾受人注意的退伍女兵，今年夏天返回黃海道的路上，因搭乘的巴士在途中拋錨，不得已只能下車徒步前進，不料遭3名路過的高中生盯上，心生歹念將其拖入偏僻處進行性侵害，由於擔心外表已經被女子看到，最後將其殺害棄屍野外。3名高中生拿著女子的行李回到巴士站，若無其事的搭上巴士，而該輛巴士正好是女子生前搭到的拋錨巴士，司機一眼就看出行李是該女子的，果斷將車開往安全部報案，幾名高中生隨後也遭逮，事後3人也都承認犯案。

當局逮捕3名少年後，要求立即處決。（示意圖／翻攝自pexels）

調查該案件的安全員透露，死者在生前最後一刻還不斷哀求3人「至少讓我再看一次父母的臉」，依然被無視最終慘遭殺害，這起案件也上報至平壤高層，當局為此相當憤怒，下令就算犯人是未成年高中生，也要立即處決。然而這並不是黃海道近期發生的第一起青少年性犯罪，今年9月在黃海道沙里院市也曾傳出2名高中生性侵女教師的案件，案發後女教師選擇走上絕路，當時該教師也留下遺書寫道「如果這些孩子不被懲罰，我又怎麼能站回講台？」；當局在事件發生後，已指示徹底肅清流浪兒及青少年犯罪，並編組了特別掃蕩組織，抑制各地青少年犯罪頻繁的問題。

