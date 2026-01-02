北韓官媒曝新照 金正恩攜愛女首赴太陽宮謁陵

北韓 / 綜合報導

北韓官媒2日對外發布照片，顯示北韓領導人金正恩的愛女金主愛，在父親以及母親李雪主的陪同下，首次前往錦繡山太陽宮參加公開活動，向已故領導人致意。

照片顯示金主愛左右兩側分別站著金正恩與李雪主，現場還有許多高級官員隨行。北韓錦繡山太陽宮是紀念金正恩父親金正日，以及祖父金日成的地方。這次金主愛站在核心位置向前任兩位已故領導人致意，也被外界解讀是成為北韓第4代領導人的可能跡象。

