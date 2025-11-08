北韓射彈破壞穩定 美印太司令部：與盟友密切協商

【時報-台北電】日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時，被問及「台灣有事」（發生緊急事態）是否構成安保法制下的「存立危機事態」。高市明言，假設大陸對台實施海上封鎖，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況」，就有可能構成這種事態，從而可行使集體自衛權，換言之，即允許日本自衛隊出兵海外。 2015年，時任日本首相安倍晉三內閣解禁集體自衛權，並推動新安保法制的通過，允許日本即使國土未受到直接攻擊，仍可出兵增援受威脅的盟友。而有關行使集體自衛權的事態，包括「重要影響事態」和「存立危機事態」（存亡危機事態）。前者係指，會對日本和平與安全產生重大影響的事態，後者則指，因他國遭受攻擊而導致日本面臨生死存亡危機的情況。 高市7日首次在眾院預算委員會上接受質詢。立憲民主黨籍前外相岡田克也提問，台灣有事是否符合可行使集體自衛權的存立危機事態。高市表態說，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存立危機事態」。 高市就台灣有事指出：「舉例而言，中國為使台灣完全置於其控制之下，可能採取何種手段？有可能是單純封鎖海上交通線，也可能是行使武力，或是散布假訊息、網路宣傳等，各種情況皆有可能。」 她表示，「要

時報資訊 ・ 11 小時前