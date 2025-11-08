北韓射彈破壞穩定 美印太司令部：與盟友密切協商
美國軍方7日表示，隨著北韓最近一次發射彈道飛彈，美方正在和盟友與夥伴「密切協商」。
美軍印太司令部(U.S. Indo-Pacific Command)發表聲明說，雖然美方評估這次事件並未對美國的人員、領土及盟友構成立即威脅，但這次發射飛彈突顯出北韓行徑破壞穩定的影響。
平壤這次發射飛彈之際，正值美國總統川普(Donald Trump)上週訪問亞洲、並表達有意與北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)會面。
川普在訪問期間也宣布，他已同意南韓打造核動力潛艦的計畫。
分析家表示，一旦發展出核動力潛艦，將標誌著南韓海軍與國防工業基礎的重大成長，加入少數擁有這類艦艇的國家行列。
這是北韓今年第六次發射彈道飛彈，也是南韓總統李在明(Lee Jae Myung)執政後的第二次射彈。日本表示，飛彈落在日本專屬經濟區(EEZ)的外側水域。(編輯：宋皖媛)
其他人也在看
CNN曝衛星照揭中國飛彈設施大增 恐為攻台創條件
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）對衛星照的最新分析顯示，中國從2020年以來大規模擴建跟飛彈生產相關的設施，有專家說，這些舉措是中國人民解放軍想要「為入侵台灣創造條件」。中央社 ・ 1 天前
鳳凰颱風凌晨轉中颱！氣象署估下週一發海警、下週二陸警
鳳凰颱風在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，中央氣象署預測它將在下週一到下週三（10日到12日）影響台灣，並預計在下週一發布海上颱風警報、下週二發布陸上警報。今天凌晨2時，鳳凰颱風增強為中度颱風，中心氣壓970百帕，中心位置在北緯12.2度，東經134度，即在菲律賓馬尼拉東方1430公里之處，也就自由時報 ・ 15 小時前
高市早苗稱台灣有事恐構成「日本存亡危機」 矢板明夫：從被動轉向積極守護
日本首相高市早苗7日出席眾議院時，明確表示台灣有事的情況可能構成「日本存亡危機事態」。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，高市早苗的態度象徵日本正在對自身角色重新定位——從被動的和平主義者，轉向積極守護自由與安全的行動者。太報 ・ 11 小時前
專訪／邱議瑩拚綠營初選「4搶1」！拋「2大務實政策」談高雄願景
政治中心／徐詩詠報導距離2026年地方選舉僅剩1年，民進黨在高雄市也正式啟動初選機制，目前共有5人表態角逐、力拚出線。其中，高雄立委邱議瑩也是參選人之一。邱議瑩24歲時就成為史上最年輕的國大代表，對政治自然不陌生，在立法院累積6屆資歷後，如今決定挑戰2026年高雄市長大位。近日她受邀登上民視節目《新聞觀測站》，大談如何接棒現任市長陳其邁，以及自己對高雄的未來願景。民視 ・ 11 小時前
曝日本流感「走向全面大流行」 日旅達人林氏璧提點行前準備事項
台人赴日旅遊盛行，日本旅遊達人林氏璧提醒，日本流感目前「走向全面大流行」，每家醫療機構平均通報患者數現在已經增加到14.9人的高點，目前在台灣日本兩邊流感病毒都在流行，都是同一株A型H3N2，請大家注意。太報 ・ 12 小時前
陸雙碳白皮書 遏高耗能 促綠色升級
大陸國務院新聞辦公室8日發表「碳達峰碳中和的中國行動」白皮書顯示，大陸堅決遏制高耗能、高排放、低水準項目盲目推動，持續更新重點行業環境、能效、水效和碳排放等約束性標準，持續依法依規淘汰落後產能，推動重點行業綠色低碳升級。中時財經即時 ・ 11 小時前
《各報要聞》高市：台灣有事 可行使集體自衛權
【時報-台北電】日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時，被問及「台灣有事」（發生緊急事態）是否構成安保法制下的「存立危機事態」。高市明言，假設大陸對台實施海上封鎖，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況」，就有可能構成這種事態，從而可行使集體自衛權，換言之，即允許日本自衛隊出兵海外。 2015年，時任日本首相安倍晉三內閣解禁集體自衛權，並推動新安保法制的通過，允許日本即使國土未受到直接攻擊，仍可出兵增援受威脅的盟友。而有關行使集體自衛權的事態，包括「重要影響事態」和「存立危機事態」（存亡危機事態）。前者係指，會對日本和平與安全產生重大影響的事態，後者則指，因他國遭受攻擊而導致日本面臨生死存亡危機的情況。 高市7日首次在眾院預算委員會上接受質詢。立憲民主黨籍前外相岡田克也提問，台灣有事是否符合可行使集體自衛權的存立危機事態。高市表態說，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存立危機事態」。 高市就台灣有事指出：「舉例而言，中國為使台灣完全置於其控制之下，可能採取何種手段？有可能是單純封鎖海上交通線，也可能是行使武力，或是散布假訊息、網路宣傳等，各種情況皆有可能。」 她表示，「要時報資訊 ・ 11 小時前
謝謝小英總統！媒體人宣布「登記結婚」十年情緣開花結果
資深媒體人徐嶔煌近日宣布喜訊，與相戀十年的伴侶正式完成結婚登記，預計將於近期舉辦婚禮。消息傳出後，各界好友與粉絲紛紛送上祝福，許多人恭喜這段長跑十年的感情終於修成正果。民視 ・ 14 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
反對「停砍年金」 台大教授公開驚人退休金：年輕人要養更多退休人員，公平嗎？
國民黨推動修法停砍年金，立法院5日先審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，今（6）日再審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，儘管民進黨立委反對年金改革中斷，但在藍白立委主導下，最後還是經表決，將修法送出委員會，後續仍需由立法院長韓國瑜召集協商。對此，曾任馬英九政府科技會報執行秘書、現為台大機械工程學系特聘教授的陳炳煇表示，自己雖然再3年就退休，但反對藍白......風傳媒 ・ 1 天前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 2 小時前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 1 天前
曝高雄選戰內幕！郭正亮戳穿「是陳其邁跟賴清德角力」 預測綠營將派他
藍綠白積極備戰2026大選，作為民進黨票倉的高雄、台南更被視為重點戰區之一；民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等4人全力爭取提名，盼對決國民黨立委柯志恩，挑戰高雄市長之位。前立委郭正亮指出，這局是總統賴清德跟高雄市長陳其邁的對決，預言民進黨將派賴瑞隆出戰。郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，柯志恩雖然有把聲勢拉起來、也成為國民黨的不二人選，但她仍有「不......風傳媒 ・ 10 小時前
鄭麗文：白色恐怖追思與共諜吳石無關 認同應悼念為中華民國犧牲者
國民黨主席鄭麗文今天下午出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
明和中國政黨「追思共諜將官吳石」！鄭麗文喊：兩岸和解
國民黨新任黨主席鄭麗文多次表態，「我們是中國人」，明（8）日她將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這一個號稱追思白色恐怖受難者的活動，紀念的並不是民主烈士，而是追求統一的青年以及共諜將官吳石。對此，鄭麗文今（7）日表示，台灣民主轉型幾十年，明天出席祭悼活動，「就是希望兩岸和解、兩岸和平，我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快新聞／全球矚目！蕭美琴登歐洲議會演說 外交部發聲了
即時中心／顏一軒報導經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，引發各界關注。對此，外交部稍早也做出最新回應。民視 ・ 13 小時前
卓榮泰稱「遞出半個橄欖園」 民眾黨嗆這句
[NOWnews今日新聞]立法院今（7）日行使NCC委員同意權，4名被提名人全遭封殺，行政院長卓榮泰今下午在總質詢時怒轟藍白沒誠信，行政院已遞出橄欖枝，甚至遞出半個橄欖園，藍白卻未同樣釋出善意。民眾黨...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
川普慘遭司法重擊 ! 美國史上首例 法官裁定「違法派兵波特蘭」下令永久禁令生效
[Newtalk新聞] 美國總統川普以「鎮壓暴力抗議、維護秩序」為由，過去數月先後向多座城市派遣國民兵，引發各州與民權團體強烈反彈。然而，這項行動如今遭到司法界重大挫敗。奧勒岡州聯邦法官伊莫蓋特（Karin Immergut）於7日裁定，川普向波特蘭市派兵「違反憲法」，並頒布永久禁令，禁止聯邦政府在該市部署國民兵。這是美國史上首次法院明確禁止總統對地方城市出兵的案例。 根據判決文件，伊莫蓋特指出，川普政府聲稱「波特蘭存在大規模暴力示威」的說法缺乏事實依據。她寫道：「對聯邦幹員的偶發干擾影響有限，且無證據顯示抗議行動曾對移民局官員的任務造成重大阻礙。」 這位由川普本人在第一任期內任命的法官強調，總統「違法將國民兵聯邦化」，違反了美國憲法第十修正案，即「未明文授予聯邦政府的權力，保留給各州」。因此，她宣告：「任何州的國民兵不得被派往俄勒岡州，本永久禁制令即刻生效並全面適用。」 這項判決取代了她10月初所發布的臨時禁制令，使先前的暫緩措施轉為正式生效的永久禁令，等同對川普政府的「城市派兵行動」按下停止鍵。 根據《法新社》與《路透社》報導，川普今年已將國民兵派往由民主黨執政的洛杉磯、華盛頓特區新頭殼 ・ 4 小時前
蕭美琴登歐洲議會演說！中國怒喊「不顧我們強烈反對」：強烈憤慨
台灣外交重大突破！副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的年會發表演說，獲得各國國會議員掌聲。但這讓中國駐歐盟使團爆氣，今（8）日指控對方是反華組織，還怒喊，「歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉」，允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓出席年會並進行「台獨」分裂活動，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前