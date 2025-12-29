北韓射彈、中國繞台後 俄羅斯元旦起擬在日本北邊軍演2個月

中國國家主席習近平(中)、俄羅斯總統普丁(左)和北韓領導人金正恩(右)。美聯社



繼北韓試射長程戰略巡弋飛彈、中國發動繞台軍演後，日本媒體昨（12/28）引述政府消息人士披露，俄羅斯已通知，將從明年元旦到3月1日，在日本宣稱的「北方領土」附近舉行新一輪軍事演習。日本已對此提出抗議，將關注相關動向。

俄國預計軍演的區域屬於日本與俄國的爭議領土，俄國稱之為南千島群島（Southern Kurils），日本稱之為北方領土（Northern Territories）或「北方四島」。中央社引述《產經新聞》報導，俄國今年多次在日方聲稱的「北方領土」附近演習，並暫停外國船隻在周邊海域的無害通過權。

日本政府相關人士透露，俄羅斯預計從明年1月1日到明年3月1日，每天在「北方四島」之一的「色丹島」北方劃定的數個區域，執行射擊演習。

俄方此次的通知，與日本參議員鈴木宗男26日訪問莫斯科，與俄羅斯外交部高層等政要舉行會談的時間點相當接近。他在訪俄期間傳達了日本首相高市早苗關於對俄政策的「想法」，並說明他此行與俄方討論讓「北方四島」原本的島民恢復掃墓，以及重啟日俄漁業協定等議題。

就在這場會談結束後不久，俄羅斯隨即發布這次演習的通知。

俄國今年幾乎每個月都通知在同個區域演習，今年4月曾於北海道近海與「北方領土」在內的大範圍區域演習。對此，日本政府已經透過外交管道反覆抗議，主張「此舉不符我國立場」，但俄方的通告累計仍多達9次。

無獨有偶，北韓領導人金正恩28日在西部海域視察長程戰略巡弋飛彈的發射演習，聲稱經常檢驗並展示「核威懾力」等同於負責任地行使自衛權；中國解放軍東部戰區今日亦宣布舉行「正義使命-2025」繞台演習，聲稱此舉是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告。

