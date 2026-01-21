北韓將出現女王？金正恩親手指導 女兒金朱愛這2點變化引關注

金朱愛從9歲至今（由左至右），容貌進化中。圖／翻自hani.co.kr

北韓將出現女皇？外國媒體觀察，金正恩的女兒金朱愛外貌日漸成熟，符合民眾心中「白頭山血統」的形象，以及出席北韓重大活動中的站位和行為，都讓其父親感到滿意，顯示她作為北韓潛在繼承人的地位日益凸顯。

綜合媒體報導，從北韓中央電視台發布的畫面來看，金正恩與金朱愛出席新年慶祝活動，與黨政官員及其家屬互相問候時，金朱愛疑似和其中一位官員的孫子聊得太久，父親輕推了她的一下後，即拉著她的手臂朝向另一位官員的孩子寒暄。類似的場景也曾出現，去年10月慶祝創黨79週年的宴會上，金正恩與俄羅斯駐北韓大使握手致意後，就示意催促女兒跟上。專家分析認為，這是金正恩親自指點有些「分心」的女兒「繼續下一步」。

專家認為這是金正恩獨有的「視覺政治」例證，吸引觀眾對其女兒的關注，將自己塑造成一位「慈父」和「家庭領袖」，來淡化外界對其發展核子武器和人權問題的負面形象，同時為女兒塑造其為『下一代核心』的繼承人形象。

除了金正恩親自指點外，金朱愛外表也受到關注。金朱愛去年9月訪問中國北京時，明顯比父親矮，給人的印象依然稚嫩，不過短短3個月後，出席了慶祝北韓空軍成立的活動時，身形和舉止展現出一種突如其來的成熟。專家推測，金朱愛可能正在接受經過刻意規畫的飲食與醫療管理，以塑造「領導氣質」。

據了解，北韓領導人的體格不僅僅是生理特徵也是政治象徵，由於要展現出自金日成、金正日延續下來的「白頭山血統」，強調健壯威嚴的外表，繼承人須擁有「符合領導人形象」的外貌，有傳聞金正恩本人為此也刻意增重。



