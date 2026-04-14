白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
北韓崔賢號試射艦載飛彈 官媒：金正恩視察表滿意
北韓官方媒體今天(14日)報導，北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)監督了新的飛彈測試，從一艘海軍驅逐艦上發射戰略巡弋飛彈和反艦飛彈。
北韓官媒中央通信社(Korean Central News Agency, KCNA)報導，這些武器測試發生在12日，是這個擁有核武的國家近期一系列飛彈試射中的最新一次。
根據北韓中央通信社，兩枚戰略巡弋飛彈各飛行約7,900秒，亦即超過2小時，而反艦飛彈的飛行時間則將近2,000秒(33分鐘)。
北韓中央通信社表示，這些飛彈「沿著朝鮮半島西海(West Sea)上空設定的飛行軌道飛行，並以超高精準度擊中目標。」此處的西海指的就是黃海(Yellow Sea)。
這些測試是從「崔賢號」(Choe Hyon)上進行。「崔賢號」是北韓兩艘5,000噸級驅逐艦的其中一艘，兩艘都是在去年下水。金正恩此舉旨在提升北韓的海軍能力。
北韓中央通信社發佈的一張照片顯示，一枚飛彈從軍艦上發射後，正在初始飛行階段，尾部拖著橘色的火焰。
另一張照片顯示，金正恩從遠處視察試射，身邊圍繞著海軍軍官。
北韓中央通信社表示，金正恩今天聽取了關於另外兩艘正在建造的驅逐艦武器系統規劃的簡報，並「做出了重要的結論」。
北韓中央通信社報導，金正恩「對我軍戰略行動準備工作的加強表示非常滿意」。
報導補充表示，金正恩重申，加強北韓的核武威懾力是「最重要的優先任務」。
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