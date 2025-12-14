北韓工兵團自俄羅斯返國 金正恩高調迎接大讚「武裝部隊典範」

朝鮮中央通訊社13日報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）12日在平壤舉行盛大歡迎儀式，迎接從俄羅斯執行任務歸國的朝鮮人民軍第528工程兵團。這支部隊在俄烏戰爭期間於庫爾斯克地區執行為期120天的作戰和工程任務。

北韓領導人金正恩。（資料照／美聯社）

北韓官方發布的影片顯示，身著軍裝的士兵從飛機上依序走下，金正恩特別擁抱了一名坐在輪椅上的傷兵，現場聚集大批士兵、官員及民眾共同歡迎部隊歸來。朝中社報導，高級軍官、執政黨領導人、士兵家屬和大批民眾都出席了這場歡迎儀式。

金正恩在演講中高度讚揚第528工程兵團官兵，稱他們在海外部署期間執行朝鮮勞動黨下達的命令，展現出「英勇」行為和「集體英雄主義」精神。他表示，該部隊在戰鬥條件下清理危險區域，展現了對黨和國家的「絕對忠誠」。

根據朝中社報導，第528工程兵團於8月初被派遣至俄羅斯庫爾斯克地區，在莫斯科與烏克蘭的戰爭期間執行相關任務。俄羅斯國防部上個月表示，北韓軍隊曾協助俄羅斯擊退烏克蘭軍隊對庫爾斯克地區的大規模入侵，目前在該地區的排雷工作中發揮重要作用。

金正恩宣布，此次任務中有9名士兵陣亡，他稱這些犧牲是「令人痛心的損失」，並宣布該團將被授予自由獨立勳章。朝中社報導，這9名陣亡士兵被追授朝鮮民主主義人民共和國英雄稱號以及其他國家榮譽。

金正恩同時讚揚部隊的政治教育、紀律和團結精神，稱他們的表現堪為武裝部隊的典範。根據朝俄兩國共同防禦條約，北韓去年向俄羅斯派遣約14,000名士兵前往庫爾斯克與俄軍並肩作戰，據韓國、烏克蘭和西方消息來源稱，其中6,000多人喪生。

北韓近期持續公開表彰參與俄烏戰爭的部隊。8月時，金正恩曾在與參與海外行動的軍官會面時讚揚他們，而國家媒體早前也曾播出他為陣亡士兵棺木覆蓋國旗的畫面，顯示這些士兵是在與俄軍並肩作戰時犧牲。

