北韓建軍78周年 金正恩預告國防發展新規劃

身穿黑色長皮大衣走紅毯並接受軍人獻花，北韓領導人金正恩8日參加建軍78周年活動，這次雖然沒有對外展示飛彈武器，也不像2023年的建軍節帶著妻女呂雪主和金朱愛一同亮相，還是舉行了盛大的閱兵典禮，由樂儀隊進行表演，

金正恩發表談話時，特地向國防省指揮官和海外特殊戰鬥部隊表示敬意和祝賀，並呼籲提升國家的軍事力量。會後全體官兵興高采烈和金正恩來個大合照，對北韓軍人來說，能和最高領導人一起拍照，是他們畢生難得的榮譽。

金正恩還預告，要在即將召開的勞動黨第9次代表大會，提出未來5年國防發展的新版規劃，他沒有說明大會召開的具體時間，不過官媒指出，時間點就在2月下旬。

去（2025）年金正恩在建軍節時曾警告，美國、日本和南韓3邊軍事合作與演習，正在破壞區域軍事平衡，平壤將加強核武力量進行反制。近年來北韓頻頻進行飛彈試射，除了已成功開發固態燃料，今（2026）年更升級彈道飛彈的威脅。未來金正恩還將進一步提出什麼具體的核威懾計畫，國際間正在密切關注。

聯合國北韓人權報告員薩蒙表示，「過去10年北韓的人權沒有改善，很多案例顯示變得更糟，儘管有報告顯示個別議題出現某些改善 。」

在此同時，聯合國人權特別報告員指出，北韓的人權狀況依舊十分糟糕，任何與北韓的對話，應該將人權納入核心議題。