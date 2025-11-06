北韓恐第7次核試驗！ 南韓情報本部：若金正恩下令可在短時間內進行

南韓國防情報本部昨日表示，北韓可能在短時間內進行第7次核試驗「若金正恩下定決心，北韓可在短時間內利用豐溪里第3號坑道進行核試」。（翻攝自《朝中社》）

南韓國防部的國防情報本部昨日表示，北韓可能在短時間內進行第7次核試驗「若金正恩下定決心，北韓可在短時間內利用豐溪里第3號坑道進行核試」，目前已具備實施條件。

綜合《朝鮮日報》《首爾新聞》報導，南韓國防情報本部昨（5日）指出，「若金正恩下定決心，北韓可在短時間內利用豐溪里第3號坑道進行核試」，目前已具備實施條件。南韓國會議員轉述，南韓國防情報本部昨日在國會情報委員會的非公開國政監查中報告，北韓正致力擴張寧邊等地的鈾濃縮設施，以確保擁有更多核物質及材料安全，同時建造可生產多種且大量核彈頭的設施。

報告還指出，「北韓持續提升與擴張其核能力，並於2023年9月將『核武保有與發展』明文寫入憲法中，藉由不斷展示核能力，試圖使國際社會默認其核地位。」此外，南韓國防情報本部對於北韓的中程與洲際彈道導彈（ICBM）的評估：「已具備飛行距離超過13,000公里、可達美國本土的能力。雖目前僅以高仰角方式試射，但推測北韓正嘗試以正常角度發射以驗證關鍵技術。」

南韓國防情報本部表示，有跡象顯示，北韓為獲取現有衛星解析度更高的偵察衛星，「正在俄羅斯技術支援下準備追加發射」。至於北韓至去年11月中斷對南韓散布「垃圾氣球」一事，報告提及「雖已暫停，但仍保持再度散布的可能性，在10多個預定地區持續觀測到人員與車輛活動。」報告還揭露，北韓重啟部分原先由南韓企業設立的開城工業園設施，「確認北韓正在運轉部分開城園區的工廠，主要是屬於輕工業及民生必需品生產的設施。」

