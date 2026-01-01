北韓慶新年金正恩攜妻女看表演 父女同款皮大衣亮相

北韓領導人金正恩與女兒金朱愛12月31日一同出席新年慶祝活動觀賞表演，父女穿著同款皮大衣。路透社



北韓領導人金正恩出席在首都平壤舉行的大規模跨年活動，但未釋放任何對外訊息，南韓媒體解讀為他專注於內部團結。金正恩的妻子李雪主和女兒金朱愛（又譯金主愛）也出席活動，父女還穿著同款皮大衣。

北韓領導人金正恩（右至左）與女兒金朱愛及妻子李雪主，12月31日一同出席新年慶祝活動觀賞表演。美聯社

韓聯社引述北韓官媒朝中社1日報導，北韓於12月31日在平壤五一體育場舉辦跨年迎新活動，現場有歌舞表演及施放煙火。金正恩也邀請被派往俄羅斯的官兵家屬參加活動，共同祈禱官兵們平安歸來。

金正恩和妻女一同觀看迎新年文藝表演，並活動上與援俄官兵家屬合影。

廣告 廣告

北韓當局1月1日在首都平壤的金日成廣場施放新年煙火。美聯社

他在活動中表揚工人、知識分子等各階層一年下來的辛勤努力，並特別讚賞駐外部隊的表現。但他並未對外釋放任何資訊。

金正恩發表談話指出，北韓人民軍的官兵去年勇擔艱巨的使命任務，獻身造就寶貴勝利，值得後代學習。

他表示：「我將在新年裏一如既往地踐行『人民大眾第一主義』這一神聖理念，希望大家今後更加團結，向勞動黨九大將提出的新發展方向攜手邁進。」

北韓勞動黨第九次代表大會預計今年召開，但確定日期尚不得而知。

金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正，被拍到牽著一名男童及一名女童出席活動。她去年也帶著這2名兒童出席新年活動，據信應是她的子女。

更多太報報導

澤倫斯基新年演說：俄烏戰爭和平協議「已完成90%」

有片／圓鍬、熨斗、扳手頭上遊走！肯亞理髮師奇特剪髮爆紅 客人願付10倍價社群紅一波

日本首都東京也發生熊襲致死！郊區山中發現「內臟被啃光」的屍體