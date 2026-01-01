北韓慶新年金正恩攜妻女看表演 父女同款皮大衣亮相
北韓領導人金正恩出席在首都平壤舉行的大規模跨年活動，但未釋放任何對外訊息，南韓媒體解讀為他專注於內部團結。金正恩的妻子李雪主和女兒金朱愛（又譯金主愛）也出席活動，父女還穿著同款皮大衣。
韓聯社引述北韓官媒朝中社1日報導，北韓於12月31日在平壤五一體育場舉辦跨年迎新活動，現場有歌舞表演及施放煙火。金正恩也邀請被派往俄羅斯的官兵家屬參加活動，共同祈禱官兵們平安歸來。
金正恩和妻女一同觀看迎新年文藝表演，並活動上與援俄官兵家屬合影。
他在活動中表揚工人、知識分子等各階層一年下來的辛勤努力，並特別讚賞駐外部隊的表現。但他並未對外釋放任何資訊。
金正恩發表談話指出，北韓人民軍的官兵去年勇擔艱巨的使命任務，獻身造就寶貴勝利，值得後代學習。
他表示：「我將在新年裏一如既往地踐行『人民大眾第一主義』這一神聖理念，希望大家今後更加團結，向勞動黨九大將提出的新發展方向攜手邁進。」
北韓勞動黨第九次代表大會預計今年召開，但確定日期尚不得而知。
金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正，被拍到牽著一名男童及一名女童出席活動。她去年也帶著這2名兒童出席新年活動，據信應是她的子女。
更多太報報導
澤倫斯基新年演說：俄烏戰爭和平協議「已完成90%」
有片／圓鍬、熨斗、扳手頭上遊走！肯亞理髮師奇特剪髮爆紅 客人願付10倍價社群紅一波
日本首都東京也發生熊襲致死！郊區山中發現「內臟被啃光」的屍體
其他人也在看
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 98
9年黃昏姊弟戀悲劇收場！女「鹽酸燙皮」喊救命送醫 住進加護病房
吵架吵到命都沒了！台南市一名蔡姓男子與孫姓女友於30日發生爭吵，一氣之下，朝對方身上潑灑鹽酸，隨即持刀自傷送醫不治。根據附近鄰居表示，2人平時相處無異狀，也不常聽到爭吵聲，沒料到這次吵架，就釀成一死一傷悲劇，孫女被送往成大醫院救治，目前還在加護病房治療中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
雲林跨年煙火竟配《烏龍派出所》BGM 全場傻眼後爆笑：感覺所長在追兩津
2026 年雲林縣跨年晚會在縣立田徑場舉行，吸引超過 2 萬名民眾到場同歡。活動安排 11 組藝人輪番演出，包括周湯豪、羅志祥、艾怡良、吳卓源、甜約翰、慢慢說、西屯純愛組與韓團 HIGHLIGHT 等人氣卡司，在倒數迎接新年時，則由韓團 HIGHLIGHT 與眾人一同倒數，隨後施放長達 6 分多鐘的煙火，但沒想到出來的卻是《烏龍派出所》的配樂，引起現場觀眾與網友都大爆笑。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 4
直播/迎接2026！大雨中台北101跨年煙火秀隆重登場
台北101一年一度的跨年煙火秀於跨年夜隆重登場，今年以「我們的世代 Gen. TAIWAN」為主題，展現台灣在國際舞台上的自信與創新，煙火秀全長360秒，與去年相同，但首次採用義大利進口的「低煙煙火」，更環保且減少對空氣的污染。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 2
姊弟戀衝突出人命 朝女友潑鹽酸後自殘1死1傷｜#鏡新聞
昨天(12/30)上午10點在台南東區大樓內，發生了一起命案，一對情侶發生衝突，嫌犯竟然拿著鹽酸潑女友的臉，造成女友嚴重灼傷。警消緊急將女友送醫之後，進到家中，發現犯案的男子已經自殘，因為傷勢過重，送醫之後還是回天乏術。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
日月潭「潭然心動2026」跨年晚會 雙主場、雙視角！360秒煙火震撼全場
【記者 謝雅情／南投 報導】交通部觀光署日月潭國家風景區管理處於114年12月31日晚間舉辦「2026日月潭跨台灣好報 ・ 8 小時前 ・ 4
後壁區公所推薦元旦慢遊祈福走春 遇見季節限定花海美景 心靈平安順遂
每年元旦假期是許多民眾安排走春、踏青與親子出遊時節，臺南市後壁區除有深厚宗教文化、遼闊純樸農村景觀，還有季節限定的花海風貌，相當適合全家出遊；後壁區公所特於元旦假期前推薦在地特色小旅行路線，結合參拜祈福、自然景觀與休憩空間，動線清楚、節奏舒適，歡迎全國遊客元旦到後壁小鎮慢遊，祈福走春賞花海。後壁區長李至彬表示，特色小旅行路線可從後壁旌忠廟為起點，旌忠廟為地方重要信仰中心，香火鼎盛，廟埕周邊環境純樸寧靜，讓人自然放慢腳步，元旦期間前來參拜，不僅可為新的一年祈求平安順遂，也能感受傳統廟宇莊嚴肅穆又貼近人心的氛圍，為旅程奠定沉穩而祥和的開端。李至彬區長說，瞭解旌忠廟歷史後還可到鄰近的泰安宮欣賞季節限定的波斯菊花海，廟方租用面積近三甲的休耕農田種植大片波斯菊，花朵隨風搖曳，是元旦 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 2
跨年必看！義大世界六大觀賞點攻略+交通三階段管制一次掌握
史上最浪漫跨年夜！義大世界藍色流星雨+巨型煙火樹閃耀夜空 【記者 王苡蘋╱高雄 報導】迎接2026年，義大世界台灣好報 ・ 1 天前 ・ 1
撞死人後肇逃!2遺體慘遭多車輾過 1涉案駕駛落網
中部中心/蔡松霖、林子翔 雲林台中報導在雲林縣元長鄉，昨天（30日）發生一起超離奇死亡車禍！，一名單車騎士與一名機車女騎士，2人遭撞擊後，又被輾壓，遺體支離破碎！警方抽絲剝繭追查，兩人到場時間，相距8分鐘，研判至少有兩輛車涉及肇逃！警方窮追不捨找到涉案第三車，是一輛載甘蔗大貨車，疑似輾過2人，駕駛已被檢警拘提、偵訊。雲林元長離奇雙屍案追肇逃者。涉案駕駛落網之後，提供出行車紀錄器，看得到天色昏暗、視線不很清楚，車子就這樣輾過一堆散落物，車體還因此彈跳嚴重搖晃！都壓到東西了，駕駛都不用停下來察看，是輾到了什麼嗎？他一路往前離開，直到警察找上門！再把畫面，仔細看一次，左邊有一輛自小客車，飛速開過去後，肇事車的右前方，出現一堆散落物，檢警研判，那是女騎士與機車，左前方也有一堆散落物，恐怕就是男騎士與腳踏車！雲林元長離奇雙屍案追肇逃者。案發在30日清晨五點多，台19線雲林元長後湖村路段，李姓單車騎士、與李姓女機車騎士，先後被撞倒後又被輾壓，遺體血肉模糊，一度無法確認身分。警方抽絲剝繭，先確定死者身分，又在30日晚間八點多，拘提65歲的載甘蔗貨車駕駛，初步釐清，駕駛到達時，兩人已倒臥，駕駛應該沒有撞倒人，但是輾過2人後肇逃！問題來了，警方調查，單車與機車，一前一後騎到當場，兩者差8分鐘，是怎麼會被在同一地，分別被撞到？難道是，單車騎到內線，先被撞到，第一輛車肇逃？過了8分鐘後，第二輛車因為閃倒在地上的單車，往外線去撞到機車，然後第二輛車也肇逃？第三車甘蔗車，再輾過2人？李姓單車騎士，生前到處"撿銅鐵"，維持最基本的生活。李姓女機車騎士，一大早騎車到北港上班，卻在離家約10分鐘路程處出車禍。檢警持續要追另外至少兩位的肇逃駕駛，還2位死者公道。原文出處：雙屍離奇車禍...兩騎士相隔8分鐘被撞 遺體遭多車輾過 死因待釐清 更多民視新聞報導崙山苦茶油牧師溫光亮 遇重大車禍不治身亡啥？三重毒駕撞死警「判刑18年6月」 高院今「撤銷發回」理由曝光了離奇! 前後差8分鐘出現 雲林元長2騎士"同地遭撞慘死"民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
101跨年煙火估吸20萬人潮 8醫護站不夠！北市出動4組機動救護
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台北101跨年煙火每年都吸引大量人潮湧入，今年更預估有20萬人次將聚集於市府周圍。台北市衛生局今（31）日強調，為了因應可能的緊急醫療任務，衛生局已整備8站醫護站醫療人力，9部救護車之後送就醫量能，並增加了4組「機動巡檢救護人力」，有救護人員隨身攜帶醫療衛材，於市府周圍場域來回徒步巡視，隨時提供服務。 「2026台北...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台中霧峰嚴重車禍！機車碰撞大貨車…20歲女大生送醫不治
台中市霧峰區發生嚴重車禍，今日（31日）中午12時許，乾溪東路發生大貨車與機車碰撞事故，20歲鄭姓女騎士當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救，目前警方正在釐清事故發生原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半
政治中心／綜合報導前總統馬英九捲入的三中案，2025年最後一天，二審判決維持一審見解，宣告無罪，回溯事件是在2005年，馬英九任國民黨黨主席期間，涉嫌賤賣中影、中廣、中視股權及舊黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元，檢方依違反證券交易法等罪嫌共起訴多人，不過只有前立委蔡正元被依業務侵占被判3年半，高檢署將研議提起上訴。記者vs.前總統馬英九（2018.）：「（總統要不要為自己的清白說個話。）」前總統馬英九，捲入三中案，纏訟7年，2025年最後一天二審判決出爐！台灣高等法院行政庭長王屏夏 ：「維持被告馬英九等三人無罪的結論，華夏、中視、中影、中廣公司以及國民黨舊黨部大樓交易，沒有違反公開發行公司取得，或處分資產處理準則。」高院判決無罪，不過回顧整起事件，爆發在2005年，時任國民黨主席的馬英九，涉嫌低價賤賣中視、中影、中廣等黨產，造成國民黨損失72.9億元，遭民進黨團柯建銘等人2006年告發，2014年特偵組簽結，2018年檢方又重啟調查，2021年馬英九和時任中投董事長張哲琛、總經理汪海清，一審三人獲判無罪，但整起事件到了二審，只有當時接手中影的前立委蔡正元，被指控利用中影股權交易機會侵吞公司資產，把錢拿來付房貸、裝潢等費用，維持原判3年6個月、沒收2億3919萬元。國民黨副主席蕭旭岑：「馬前總統對高等法院的判決，表示欣慰，感謝司法的公正，感謝法官秉公審理，還他清白。」前立委蔡正元：「檢察官也完全不忌諱啊，他幾乎等於是開口講，我只要咬馬英九我就沒事，為什麼叫我咬馬英九呢，他說馬英九賤賣黨產給我，二審定讞我會堅守崗位到最後一天，跟他投降免談。」針對三中案二審判決，國民黨副主席蕭旭岑稱馬英九表示欣慰。（圖／民視新聞）蔡正元聲稱當年馬英九要他救黨產，他接手中影，還扛中影的7億債務，如今卻成了三中案唯一有罪被告，直播親上火線稱會堅守崗位，反觀被判無罪的張哲琛，律師走出法庭神情一派輕鬆。張哲琛委任律師丁昱仁：「當事人對於二審結果，感到非常欣慰，而且這也是在我們原本理想的範圍中，他非常的高興。」前立委蔡正元成為三中案唯一有罪被告。（圖／翻攝自蔡正元YT）律師黃帝穎：「全案只有中影的部分，蔡正元被判刑，這部分違反經驗法則，尤其賤賣是事實，卻無高層相關負責人來進行法律上責任的追究，那這個部分，檢察官是有權上訴，也尊重檢察官上訴的權利。」但對於這樣的結果，高檢署不服研議上訴，三中案未完待續。原文出處：「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半 更多民視新聞報導鄭麗文有夠扯！竟要綠營「接受九二共識迎和平」 徐國勇氣炸開嗆蔡英文怨陳其邁吃冰不揪！全場「猛刷1句」拒絕：怕爆…政院出手了！藍白強推「反年改」法案 今遞狀聲請釋憲民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
確定酒駕！24歲餐廳員工跨年夜狂喝2小時上路 元旦撞死清潔隊員遭法辦
據了解，毛男是清潔隊員，1日清晨要去台北市上班，而他騎車行經中正路與真理街口，在紅毛城前停等紅燈時卻遭白車追撞，強大撞擊力道讓毛男連人帶車被噴飛數公尺，送醫後宣告不治，顏姓男子則肇事後逃逸，於下午2時許才被策動到案，經酒測後確認其酒測值達0.29mg/L。而顏男在...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
跨年驚魂！桃園男持槍挾持老闆搶劫 2警腿部中彈
跨年夜驚魂！桃園市昨（31）日上午10時許發生持槍入室搶劫事件，43歲陳姓男子闖入任職過的保全公司，持改造空氣槍與尖刀挾持老闆，開口勒索20萬元。其他員工趁隙逃離至大馬路後報警，警方隨即封鎖現場展開攻堅。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
台北101煙火迎接2026 義大世界999秒煙火秀
生活中心／綜合報導迎接2026年，全台從北到南都有精彩的煙火秀！最受矚目的台北101，今年依舊以台灣為主題，長度維持6分鐘，中部的麗寶樂園與劍湖山世界，都主打摩天輪煙火，燈光搭配火光，綻放燦爛畫面，南部的義大世界則有最長的999秒煙火秀，要讓民眾在新的一年，就有最棒的視覺享受。「3、2、1新年快樂！。」璀璨煙火綻放開來，點亮台北夜空，一年一度的101跨年煙火秀，歡迎嶄新的2026年到來。「吶喊心中熱情的時代。」迎接2026年，全台北、中、南煙火秀齊發吸引民眾目光。（圖／網路）今年台北101煙火，主題緊扣台灣，和去年一樣維持6分鐘長度，受到天氣影響，101周圍有濃濃霧氣，讓整體視覺受到些許影響，但仍不減精彩度。鏡頭轉到中部，麗寶樂園以"馳夢之境"為主題，煙火搭配摩天輪燈光，在夜空中劃出絢麗軌跡。迎接2026年，全台北、中、南煙火秀齊發吸引民眾目光。（圖／網路）同樣是中部的劍湖山世界，也主推摩天輪煙火秀，長達1公里的環繞式多層次煙火，時間長達10分10秒，而時間最久的，是位於高雄的義大世界。長達999秒的義大煙火，白閃煙火搭配彩煙，讓夜空就像一幅燦爛畫作，在2026年的第一秒，給所有民眾最棒的視覺享受。原文出處：迎接2026跨年夜熱鬧煙火秀 全台北、中、南一次看 更多民視新聞報導總統府元旦開放參觀！賴清德親送紅包袋、限量版乖乖台灣黑熊闖部落找食物！「翻冰箱、開罐頭」畫面曝光衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
花蓮殘忍情殺! 男友辯女友跳車出意外 警勘驗現場打臉
社會中心／王毓珺 吳培嘉 趙永博 花蓮報導持續關心花蓮的殘忍情殺案，新年第一天，死者的家屬，悲痛的回到事發現場招魂，警方也對嫌犯的機車採證，更加確定出身地方望族的男友涉有重嫌，雖然他辯稱，是因為吵架，女友跳車才發生意外，但警方勘驗現場後，發現跟嫌犯說法不符，依殺人罪移送花蓮地檢署偵辦。2026年第一天，一家人忍著悲痛，來到花蓮山上的公墓招魂，他們是幾天前，被發現陳屍在樹林間，林姓女子的家人。警方也重回現場，對嫌犯的機車，仔細採證，這下更加確定，呂姓男子涉有重嫌。花蓮殘忍情殺! 嫌辯女友跳車出意外 警勘驗現場打臉（圖／民視新聞）附近鄰居：「他們（嫌犯）家早期在玉里鎮算是，呂家算是望族，他爸爸也是有當過代表會主席，他那個父親跟母親都很寵，這個小孩子，非常寵很溺愛，他（嫌犯）好像是吸毒，進進出出好幾次了。」還原事發經過，這名地方上的頭痛人物，50歲的呂姓男子，去年10月跟28歲的林姓女子交往，12月29號，從吉安載著女友回到玉里，途中女友吵著要回吉安，雙方爆發爭執，呂姓男子故意把車開到山上公墓，要嚇唬女友，沒想到後續發生意外，他遭逮後供稱，女友自行跳車，導致車輛失控撞上石墩，自己就先回家，之後再騎機車返回現場，發現女友沒有呼吸心跳，這才報警，但女子的脖子疑似有勒痕，臀部有明顯輪胎輾壓痕跡，嫌犯車輛跟住處也有血跡，當場被逮捕。花蓮殘忍情殺! 嫌辯女友跳車出意外 警勘驗現場打臉（圖／民視新聞）林姓女子親友：「（死者）離婚有兩個小孩子，現在還住在前夫家，死者就是帶他的小朋友，跟他一起出去，（後來）把小孩子送回家，受害者又跟著（嫌犯）出去了，就是（變成）一具冰冷的屍體。」不過早在案發前12小時，30號下午3點，嫌犯因為堂弟欠債遭擄，心急報案，明明懂得擔心家人安危，卻還是對女友痛下殺手，究竟是單純口角，還是因為前夫、孩子的關係，讓嫌犯失控，警方都還要進一步追查。原文出處：花蓮殘忍情殺！嫌辯女友跳車出意外 警勘驗「脖子疑有勒痕」打臉 更多民視新聞報導花蓮女全身傷裸體陳屍玉里山區 50歲男友涉重嫌28歲女陳屍山區「衣衫凌亂」生前遭車輾壓！50歲男友涉重嫌「醉」會鬧事! 台北男跨年夜襲警.花蓮男衝跨年晚會舞台民視影音 ・ 30 分鐘前 ・ 發起對話
臺北元旦升旗路跑登場 蔣萬安鳴笛領跑3000人：城市進步像一場馬拉松
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導迎接嶄新的馬年，臺北市以運動為新年揭開序幕。「115年臺北市元旦升旗路跑」今（1）日清晨於市府前廣場登場，吸引3,000名跑...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
盧廣仲.蕭敬騰.告五人台中跨年 粉絲冷風排隊睹風采
台中市 / 徐孟蘭 許昱文 吳伊哲 報導 台中跨年晚會請到蕭敬騰、告五人還有盧廣仲，以及動力火車等大咖明星，和民眾一起狂歡，屆時將會湧進人潮將會場擠爆，就怕會發生類似北捷的隨機砍人事件，出動800名警力，從昨(30)日晚上就開始巡邏檢查，並且首次禁帶氣球和行李箱進入會場，一早到場卡位的歌迷，都發現維安變嚴格了。歌手盧廣仲說：「你好，新年快樂。」盧廣仲要來台中唱跨年晚會，他的粉絲一早8點就來活動現場卡位。歌迷VS.記者說：「盧廣仲，跟怕胖團，期待嗎？超級期待的，我們本來要來這邊睡覺的說，但是現在睡不著，因為太期待了，期待，怎麼說，就很喜歡他們，然後也沒有想過，還可以今年最後一次看到他們，在這裡。」歌迷提早卡位，羽絨大外套、手套、帽子、暖暖包，還有板凳和野餐墊，缺一不可，頂住寒風就為了一睹偶像風采，台中跨年晚會在水湳中央公園舉辦，請來的卡司有告五人、盧廣仲，還有動力火車和蕭敬騰，人氣旺的歌手明星，在台中陪歌迷跨年，官方預計湧入民眾將會擠爆會場，因為北捷隨機砍人事件，台中警方上緊發條，從30日晚上就出動，連夜檢查周圍安全狀態，到了白天持續有員警四處巡邏，總計有800名警力出動，維安規格拉高，就連民眾最愛帶的應援氣球，今年也禁止攜帶。民眾說：「不能帶尖銳物，然後還有酒菸這樣子，我是剛剛才知道不能帶氣球。」警方說應援氣球，遇熱容易爆炸，因此首次禁止，還有行李箱也不能帶，嚴格管制，就是要參加跨年活動的人都能平安。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
男自摔腦死器捐肝腎皮膚骨骼 嘉基估逾40人受惠
（中央社記者黃國芳嘉義市31日電）嘉義1名獨居中年男子日前疑因騎機車自摔呈現腦死，其家人決定以器捐方式，完成生命最後一程善行；可捐肝臟、2顆腎臟、皮膚與骨骼組織，嘉基醫院評估超過40名患者受惠。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
離譜！25歲保全社群狂喊「暗殺總統」移送地檢署偵辦
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導台北市今年（2025）12月19日發生27歲男子張文隨機砍人案件，現在社群卻不斷出現恐嚇訊息；其中，有一名25歲謝姓保全，就在社群平台不斷留言要「暗殺總統」，經屏東警方獲報後，立即報請屏東地檢署偵辦，而在警方掌握下今（31）日在高雄市區將其查緝到案，全案詢後依涉嫌《刑法》恐嚇公眾罪嫌送請屏東地檢署偵辦。屏東縣警察局表示，日前接獲報案，有特定帳號於Threads平台發表恐嚇言論，多次留言「暗殺總統」內容，為防止該網路恐嚇言論影響社會秩序，立即將上揭情資報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦。警方獲報後發動專案偵查，展開網路蒐證並持續深入追查，鎖定犯嫌真實身分及住處，並於今日在高雄市區將謝姓犯嫌查緝到案，全案詢後依涉嫌刑法恐嚇公眾罪嫌送請臺灣屏東地方檢察署偵辦。25歲謝姓保全多次社群平台揚言要「暗殺總統」。（圖／警方提供）對此，屏東縣警察局長甘炎民表示，言論自由為憲法保障人民之權利，惟並非毫無界線，凡涉及暴力、危害公眾安全或散布危害社會安定之不實訊息，皆已逾越合法保障範圍，警方將秉持保障合法取締非法之態度，對於任何發表恐嚇安全之言論都力求嚴速查辦，以確保民眾生活之安全。同時，甘炎民並再次呼籲民眾，共同守護社會秩序，如於網路上發現疑似涉及製造恐慌、威脅公共安全或其他不當言論，請立即向警方反映。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／離譜！25歲保全社群狂喊「暗殺總統」移送地檢署偵辦 更多民視新聞報導五星市長陳其邁繼續衝 2026年高雄惠民新制震撼曝光國民黨民調大崩！慘跌5.2%成警訊 蕭旭岑稱「平常心以對」臉還不夠腫？稱空拍101遭認證造假 中國又發15秒片「俯瞰台灣」民視影音 ・ 1 天前 ・ 2