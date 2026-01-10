北韓指控南韓無人機二度入侵！平壤嗆要讓對方付出代價，首爾否認與軍隊有關

朝鮮半島局勢再掀波瀾，北韓10日透過官媒釋出照片，指控南韓分別在去年（2025）9月及本週，二度派遣無人機入侵領空，擅自違規執行偵察任務。

《朝中社》更引述軍方說法，稱其行為如同「基輔瘋子的翻版」，要首爾等著對這個行為付出慘痛代價。對於來自北邊的控訴，南韓現任國防部長安圭伯強硬駁斥，強調北韓公布的無人機殘骸照片，根本不屬於軍用機型，總統李在明也下令徹查真相。

引述朝中社（KCNA）的說法，北韓人民軍宣稱、他們在4日捕捉到一架從南韓江華郡，向北飛行的無人機，並使用電子戰設備使其墜毀在開城附近。平壤也藉此機會進一步指控，表示早在2025年9月27日，也曾有另一架從坡州起飛的無人機，在偷偷潛入黃海北道平山郡空域後被擊落。

北韓人民軍對此痛批南韓，認為對方是「最敵對的敵人」，並稱這兩次行徑如同「基輔翻版」。朝中社隨後公布一系列影像，包含無人機殘骸、機身錄影設備及監控影像，報導中提到，這架無人機在其領空飛行156公里、耗時3小時進行偵查拍照，為此平壤公開警告首爾，「應準備為侵犯主權的行為付出慘痛代價！」

北韓投誠者（脫北者）與人權團體15日在接近停戰區的坡州空飄氣球，向北韓民眾散發美鈔與譴責其最高領導人金正恩的文宣。（美聯社）

北韓10日透過朝中社釋出影像，指控南韓用無人機入侵偵查領空，已經將機具摧毀。（翻攝自朝中社）

面對平壤的指控，南韓國防部長安圭伯受訪時表示，這完全是「無稽之談」。安圭伯直言，國家剛剛才經歷過虛假戒嚴夢魘，軍方怎麼可能進行這種操作？他強調、已在第一時間查證無人機作戰司令部、陸軍地面作戰司令部及海軍陸戰隊，在對方聲稱的日期都沒有飛行紀錄，更別說照片中的殘骸，明顯與軍方配備的型號不同。

南韓國防部表示，總統已下令相關部門進行調查，同時不排除、這些無人機和過去飄過邊界的氣球一樣，是由民間團體私自施放，甚至也可能是北韓自導自演。

專家：零件並非軍規

就在軍方啟動調查同時，軍事專家也透過影像進行分析，南韓統一研究院資深研究員洪珉就認為，平壤所公布的無人機零件、看起來相當廉價，並非專業軍用規格。在他看來、隨著金正恩宣布兩韓為「敵對兩國關係」，平壤很有可能在即將召開勞動黨大會前夕，透過製造外部威脅、來鞏固其強硬外交路線。

事實上，2024年12月前總統尹錫悅引發的戒嚴風波，當時就有傳聞、要讓軍隊祕密派遣無人機前往平壤，以此「製造」發動戒嚴的合理藉口，而現任李在明上台後，不斷釋出善意希望修復兩韓關係，此次無人機羅生門，恐怕又將讓本就脆弱的半島關係再次降至冰點。

