北韓指控南韓無人機入侵領空 韓防長否認、李在明下令徹查

北韓10日指控南韓派遣無人機侵入其領空，嚴重侵犯其主權。平壤聲稱已於本月4日擊落這架據稱裝有監視設備的無人機，而首爾則否認此事，表示軍方並未派遣任何無人機。

北韓官媒釋出照片，稱南韓無人機入侵領空遭擊墜。（圖／路透）

根據北韓官方朝中社引述北韓人民軍發言人的說法，該無人機於1月4日從南韓江華郡「向北移動」，進入北韓領空後深入約8公里，最終在開城市附近被擊落。北韓軍方指控，這架無人機配備監視攝影機，並已拍攝北韓「重要」設施的畫面。

朝中社同時發布了被擊毀無人機的照片，以及據稱是該無人機拍攝的監視畫面，作為指控的證據。北韓軍方表示，這是南韓對北韓主權的嚴重侵犯行為。

對於北韓的指控，南韓國防部長安圭伯（Ahn Gyu-back）在聲明中明確否認，表示北韓所指的無人機「並非我軍方所操作的型號」。南韓軍方強調沒有任何相關飛行紀錄。

南韓總統李在明（Lee Jae Myung）於去年6月就職時曾承諾重新與北韓接觸，他已下令徹查此事。李在明政府表示，將對北韓的指控進行全面調查。

值得關注的是，北韓軍方還聲稱，去年9月也曾在開城上空擊落另一架南韓無人機。此外，北韓曾在2024年10月宣稱有南韓無人機飛抵平壤。

南韓目前正在調查去年疑似有無人機飛越北韓領空的事件。更引人注目的是，南韓檢方已起訴前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol），指控他利用無人機入侵事件作為藉口，企圖實施戒嚴。尹錫悅現已被拘留，但他否認這些指控。

