北韓接班態勢成形？韓國情院：金主愛已內定
[NOWnews今日新聞] 北韓領導人金正恩的接班人呼之欲出？韓國國家情報院今（12）日表示，研判金正恩之女金主愛的接班地位已經進入「內定」階段。
根據《韓聯社》報導，國情院對於北韓領導人的最新接班態勢評估報告，在國會情報委員會的閉門會議上向國會議員們彙報，再由執政黨議員樸善源和在野黨議員李成權，共同在記者會上向媒體轉述國情院的分析。
國情院認為，金主愛通過出席空軍建軍紀念活動、參拜錦繡山太陽宮等持續展現存在感，同時開始對部分政策提出意見，綜合各方面跡象，作出金主愛目前已是金正恩內定接班人判斷。國情院將重點關注金主愛是否出席2月下旬的勞動黨第九次代表大會及配套活動；以及若出席，其所獲禮賓待遇、是否使用象徵性稱謂等等。
國情院之前判斷金主愛正在「接受接班教育」，這次則是進一步認定金主愛已進入「內定接班人」階段。
