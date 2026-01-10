北韓控南韓無人機侵領空 官媒刊登殘骸照片

北韓官媒《中央通信社》（KCNA）報導，南韓於4日曾再次派遣無人機飛入北韓領空，侵犯主權，北韓中央通信社還刊登照片，顯示無人機殘骸、電子零件，以及據稱由無人機拍攝的建築空拍畫面。

北韓中央通信社引述北韓軍方發言人說法報導，這架無人機從南韓仁川市一座島嶼起飛，飛行約8公里後，在北韓領空內被擊落。南韓總統李在明去年6月上任後採取和解姿態，不過南韓政府發言人對此事尚未回應。

責任編輯／蔡尚晉

