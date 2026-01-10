北韓控南韓無人機入侵「政權更替仍挑釁」 韓防長：非我軍型號

北韓官媒朝中社公布照片，宣稱是2026年1月4日入侵的南韓無人機在北韓開城市墜毀後的殘骸碎片。路透社



北韓當局今天（1/10）指控，南韓1月4日再次派遣無人機進入北韓領空，侵犯其主權。南韓軍方則表示，該無人機並非韓軍使用型號。

朝鮮中央通訊社（KCNA）引述北韓人民軍總參謀部發言人稱，這架無人機來自南韓仁川市的一座島嶼，飛行8公里後進入北韓領空。

北韓軍方宣稱，當時「戰術性」允許該無人機進入領空，再以特殊電子戰裝備進行打擊，讓這架無人機墜落在北韓境內。聲明稱，這架無人機配備監控攝影設備，原本要用於拍攝北韓的重要設施。

廣告 廣告

聲明也指控，南韓去年9月27日就曾派無人機侵犯北韓領空，「對我方主要目標進行監視與偵察的挑釁行為」。

聲明痛批，如今南韓雖已政權輪替，「仍持續在邊境附近進行此類無人機挑釁行為」，稱南韓是「最具敵意的敵人」。

北韓軍方還公開了去年9月及本月的無人機殘骸、監控設備以及疑似由無人機拍攝的影像照片。

南韓國防部長安圭伯（안규백）今天則反駁北韓指控，表示「完全不實」。

南韓聯合通訊社引述安圭伯表示，北韓指控的無人機「並非我軍擁有的機型」，強調南韓軍方並未參與無人機入侵。

南韓總統李在明去年6月上任以來，不斷向北韓釋出和解善意，但北韓始終拒絕。李在明曾承諾將重新與平壤接觸，以緩解朝鮮半島的緊張局勢。

朝中社在今天的報導中警告，南韓「永遠無法逃避升高緊張局勢的責任」，將「被迫付出高昂代價」。

更多太報報導

過去虧怕了！川普促投資千億美元重返委內瑞拉 石油巨頭反應謹慎

川普：美國必須擁有格陵蘭 否則將落入中俄之手

金正恩生日回信給「他」：雙方親密關係是最珍貴財富 無條件支持所有決定