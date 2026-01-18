北韓控南韓無人機入侵！韓媒驚爆放飛者：曾任「尹錫悅幕僚」

南韓軍警聯合調查單位今天證實，涉嫌製造並向北韓放飛無人機的男子，曾於前總統尹錫悅時期擔任幕僚，負責新聞監測工作。

南韓前總統尹錫悅如今官司纏身。（圖／路透社）

《韓聯社》報導，這名30多歲的A男曾在總統府擔任新聞監控人員，與另一名自稱實際操作無人機的30多歲B男，在相近時間於總統府工作。報導指出，A男已於16日遭傳喚接受調查，調查單位初步認定，A男負責無人機製作。事實上，A男去年11月就曾在京畿道驪州一帶操作未申報無人機，涉嫌違法被移送檢方。

調查披露，A男與B男為大學的學長、學弟，兩人2024年在校方支援下共同創立無人機製造新創公司，分別擔任代表與理事，並曾於2020年共同籌組統一相關青年團體。

南韓政壇部分人士質疑，此行為恐意在誘發北韓挑釁，甚至與尹錫悅在2024年10月涉嫌投放無人機至平壤、以製緊急戒嚴名義的指控相關。不過，B男否認政治動機，強調放飛無人機是為「測量禮成江一帶鈾工廠的放射線與重金屬污染程度」，意在驗證政府否認的「北韓核廢水流入西海」傳聞。

