北韓控南韓無人機再侵領空 稱已以電子戰擊落並警告「須付出代價」

南韓無人機自京畿道坡州一帶起飛，飛入北韓黃海北道與開城地區上空執行偵察任務。 圖：翻攝自 朝中社

[Newtalk新聞] 北韓近日再度指控南韓以無人機進行偵察挑釁。根據北韓官媒《朝中社》報導，北韓人民軍總參謀部發言人昨（9）日發表聲明，指稱南韓於本月初再次派遣無人機侵入北韓領空，北韓軍方已採取電子戰手段將其擊落，並對南韓當局發出強烈警告，要求「做好付出代價的心理準備」。

《朝中社》引述聲明指出，北韓軍方於 1 月 4 日在西部前線一帶，偵測到一架自南韓仁川市江華郡方向起飛、向北飛行的無人機。北韓方面聲稱，該機進入其領空約 8 公里後，遭北韓軍方以「特殊電子戰資產」進行干擾，最終在開城市開豐區附近墜毀，機上裝有監視與偵察設備。

南韓無人機穿越多層低空偵測與反無人機部署區域。 圖：翻攝自 朝中社

北韓表示，相關情報與偵察單位已回收無人機殘骸，並分析其飛行計畫、航跡紀錄與影像資料。北韓宣稱，該無人機於 1 月 4 日中午自南韓起飛後，飛行高度約 100 至 300 公尺、時速約 50 公里，總航程約 156 公里，飛行時間逾 3 小時，期間拍攝多處北韓境內目標。

聲明並指，無人機內部記錄顯示，兩組攝影設備在墜機前仍持續拍攝，相關影像被北韓視為「以監視偵察為目的侵入領空的確切證據」。

北韓同時回顧 2024 年 9 月發生的類似事件，聲稱當時亦有一架南韓無人機自京畿道一帶起飛，飛入北韓黃海北道與開城地區上空執行偵察任務，最後同樣遭電子干擾墜落。北韓指出，兩次事件中使用的無人機均為固定翼小型機種，具備長時間低空飛行與高解析度光學拍攝能力，明顯屬於軍事偵察用途。

北韓方面指出，此批無人機飛行高度約 100 至 300 公尺、時速約 50 公里，總航程約 156 公里，飛行時間逾 3 小時，期間拍攝多處北韓境內目標。 圖：翻攝自 朝中社

《朝中社》強調，這些無人機能在南韓前線地區白天起飛，並穿越多層低空偵測與反無人機部署區域，挑釁意味十足。北韓也指控，南韓在政權更迭後，類似的挑釁行為仍持續不斷。

聲明最後重申立場，指稱南韓是其「最敵對的對象」，並將相關行動歸咎於南韓當局，要求其對升高朝鮮半島緊張情勢負起全部責任，同時警告若類似行為再度發生，北韓不排除採取進一步反制措施。

目前，南韓尚未對北韓上述指控做出回應。

