北韓控南韓無人機越境偵蒐 金與正怒斥：持續挑釁將有嚴重後果

編譯莊佳芳／綜合報導

北韓軍方指控南韓近日派遣無人機越過邊境，對北韓境內進行拍攝與偵蒐。對此，南韓國防部否認事件與軍方有關，但北韓仍要求南韓政府給出明確說明。

北韓領導人金正恩的妹妹金與正警告，無論無人機是否由民間操控，南韓官方都難辭其咎，並稱若挑釁行為持續，將面臨嚴重後果。分析指出，雖然事件尚未引發軍事升溫，但已為本就緊張的南北韓關係蒙上陰影，也可能衝擊南韓總統李在明試圖重啟對話、緩和對立的政策方向。

廣告 廣告

北韓軍方表示1月4日在仁川市一帶發現無人機，後使用電子設備將其擊落。（圖／翻攝自朝中社官網）

南韓稱無人機非軍方作為

北韓軍方稱南韓在本周派遣無人機越過兩國邊境，朝鮮人民軍總參謀部發表聲明稱，該無人機配備了兩顆鏡頭，並向部分區域進行拍攝，聲明中還稱該無人機還攜帶了來自北韓境內主要目標的視訊數據。

雖然南韓國防部在10日發表聲明表示，此次無人機事件並非軍方所為，南韓也將徹查相關民間部門。但北韓領導人金正恩的妹妹、朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正11日仍透過北韓官媒朝中社發表聲明，敦促南韓針對此事件給出具體說明。

金與正在聲明中表示無論無人機為民間團體操控與否，南韓官方都難辭其咎，同時她也提到南韓的聲明表示他們並無意挑釁北韓，並稱南韓這樣的作法是「明智之舉」，同時警告，若未來南韓持續挑釁行為，將招致難以招架的嚴重後果。

北韓軍方表示，去年9月在黃海北道平山郡一帶上空也曾發現南韓無人機入侵。（圖／翻攝自朝中社官網）

南北韓關係再蒙上陰影

無人機問題一直是兩國仇視情緒的根源，過去雙方就曾多次指責對方使用無人機入侵各自的領空。2024年10月北韓就指責南韓三度使用無人機，在北韓首都平壤發送傳單，當時南韓軍方反駁北韓的說法無法被證實，

美媒ABC News分析，儘管此次事件並沒有升高衝突，但可能進一步降低自由派南韓總統李在明想要修復南北韓關係的願景。李在明自去年六月上任以來，積極嘗試重啟與北韓的對話，無奈北韓始終關閉溝通渠道。

李在明甚至在本月稍早拜訪中國時，請求中國國家主席習近平擔任南北韓關係的「調解人」，協助緩和兩國之間的敵對情緒，習近平對此則向李在明表示，處理北韓問題需要更多的耐心。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

Grok「一鍵脫衣」功能未刪！改成付費用戶限定 英政府嗆：考慮全面禁用

網嗨喊效法美軍斬首台灣！專家打臉共軍實力「嬰兒學步」：整合力差很大

金正恩公開表態 無條件支持普丁所有決策

和習近平自拍、赴魯迅公園悼念抗日義士 「不選邊站」李在明13日將訪日

