北韓控南韓無人機4日侵領空 官媒刊登照片

（中央社首爾10日綜合外電報導）根據北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）報導，南韓4日曾再次派遣無人機飛入北韓領空，侵犯主權。

北韓中央通信社還刊登照片顯示無人機殘骸、電子零件，以及據稱是無人機拍攝的建築空拍畫面。

北韓中央通信社引述北韓軍方發言人說法報導，這架無人機從南韓仁川市一座島嶼起飛，飛行約8公里後在北韓領空內被擊落。這架無人機配備監視器，以拍攝北韓重要設施。

北韓中央通信社報導稱南韓是「最具敵意的敵人」，且「即使政權更迭…（南韓）仍持續在邊境地區以無人機進行這種挑釁行為」，並稱南韓「永遠無法逃避升高緊張局勢的責任」，將「被迫付出沉重代價」。

廣告 廣告

路透社報導，南韓總統李在明（Lee Jae Myung）去年6月上任後採取和解姿態，但遭到北韓回絕。李在明曾承諾將恢復與北韓接觸，以緩解朝鮮半島緊張情勢。

南韓政府發言人未立即回應置評請求。

北韓先前曾指控南韓2024年10月派遣無人機飛入平壤上空。

南韓特別檢察官去年底指控前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）下令執行平壤無人機行動，意圖利用兩韓軍事緊張作為發布緊急戒嚴令的理由。

尹錫悅已否認相關指控，他的律師表示，時任總統履行職責事後不應被認定為犯罪行為。（編譯：盧映孜）1150110