北韓推2026年掛曆 印滿海岸旅遊區盼吸中國客

北韓 / 綜合報導

日媒取得北韓官方，為了中國市場製作的2026年掛曆，每一頁都印有今年開幕的「元山葛麻海岸旅遊區」，似乎是想藉此吸引中國遊客賺外匯。而北韓近年積極發展旅遊業，東北部「三池淵旅遊景區」5間飯店日前先後竣工，領導人「金正恩」和女兒「金主愛」一起出席竣工儀式，並視察飯店內的各類設施。

朝鮮中央電視台主播李春姬說：「朝鮮勞動黨總書記，朝鮮人民民主主義共和國，國務委員長，敬愛的金正恩同志，和黨與政府指導幹部們，來到三池淵。」白雪皚皚的白頭山山腳下，矗立著一座座大型化飯店園區。

朝鮮中央電視台主播李春姬說：「偉大黨中央直接發起，和充滿精力的領導之下，作為我國北部山區的典型代表，具特色的四季山區旅遊勝地，將自身具吸引力之處，改造得煥然一新，三池淵市建造了一批現代化飯店。」北韓領導人金正恩，20日帶著夫人李雪主和女兒金主愛，到東北部三池淵市，出席落葉松飯店和密營飯店竣工儀式。

朝鮮中央電視台主播李春姬說：「金正恩同志表達了，將三池淵市改造成，能夠打表國家旅遊文化的，革新文明城市的意志。」值得注意的是，金正恩不時牽著金主愛的手，視察室內溫泉浴池時，金主愛還把手放在金正恩的肩膀上，展現出父女情深的模樣，李雪主雖然也出席竣工儀式，但出現的畫面非常少。

韓國國家戰略研究院歐亞研究中心主任杜鎮浩說：「在強調北韓推進的多數建設事業，是留給下一代的遺產的同時，也是為了強化，主愛身為下一代領導人的大眾地位。」而北韓近年積極發展旅遊業，還為了中國市場製作2026年掛曆，日媒獨家取得掛曆，發現每一頁都印有，2025年開幕的元山葛麻海岸旅遊區，似乎是想藉此，吸引中國遊客賺外匯。

