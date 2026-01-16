北韓揚言將派兵援伊朗 以警告轟它核武庫! 伊淨空空域驚見2中共軍機

北韓領導人金正恩。 圖：翻攝自騰訊網／海客新聞

[Newtalk新聞] 伊朗近期爆發大規模反政府示威遊行，大批民眾上街抗議，當局則祭出嚴厲的鎮壓行動，伊朗國內局勢的變化也受到世界各地民眾的廣泛關注。針對北韓領導人金正恩可能出兵援助伊朗的警告，以色列方面做出強硬的回應，甚至有消息稱以軍情報部門可能與美軍合作，共同干擾北韓核武庫的運作。與此同時，突然出現在伊朗領空的 2 架中國飛機，也引發外界對北京暗中援助德黑蘭的擔憂情緒。

X 推主「亞軍&王歪嘴」指出，金正恩日前針對伊朗局勢提出警告，呼籲美國、以色列等國家停止針對伊朗國內目標的打擊計畫，強調一旦伊朗遭受襲擊，北韓將可能派遣朝鮮人民軍參與戰鬥。

面對北韓當局可能派兵援助伊朗的相關警告，以色列總理納坦雅胡也秉持著強硬的立場進行回應，要求北韓不要介入中東地區的衝突。納坦雅胡表示，如果北韓確定向德黑蘭派遣軍隊，協助伊朗當局對抗在黎巴嫩、敘利亞、伊拉克與葉門等地區作戰的以色列國防軍，以色列將考慮派遣空軍部隊飛往東亞地區，針對北韓首都平壤發起報復性的攻擊。

北韓揚言要出兵協助伊朗。圖為北韓軍。 圖：翻攝自雷姐的機械空間

X 推主「RKM」則補充表示，除了針對平壤進行轟炸外，以色列的情報部門也可能與美軍聯手，透過衛星系統摧毀北韓核武庫的指揮、控制與通訊系統，以通訊戰的方式對北韓的核武資產進行干擾，降低該國的核威懾能力。

另一方面，當地時間 14 日深夜，伊朗當局無預警地宣布關閉領空，大量國際航班被迫修改飛行路線，避免進入伊朗國境。然而，「亞軍&王歪嘴」發現，在關閉領空的命令正式實施後，仍有 2 架來自中國的運輸機在伊朗境內飛行，推測兩架飛機可能與中國當局向伊朗伊斯蘭革命衛隊提供武器、資金援助的計畫有關。

在伊朗關閉領空後，兩架中國飛機出現在伊朗境內，外界質疑這兩架飛機可能涉及北京當局對德黑蘭的援助。 圖：翻攝自 @yajunwwz X 帳號