北韓時隔2個月試射飛彈 日本譴責威脅區域安全

日本政府表示，北韓今天(4日)往東發射至少2枚彈道飛彈，這兩枚飛彈落在日本專屬經濟區(EEZ)之外，未傳出對船舶或航空器造成損害。這是北韓近兩個月來首度試射飛彈。

共同社引述日本防衛省報導指出，這兩枚飛彈約在今天上午7時54分與8時05分自北韓西海岸發射，最高高度達約50公里，飛行距離分別約900公里與950公里。

南韓軍方則表示，北韓約於上午7時50分在平壤附近向日本海方向發射「多枚」疑似彈道飛彈，飛行距離約900公里。

在北韓此次發射飛彈之際，南韓總統李在明前往中國展開為期4天訪問。李在明預計5日在北京與中國國家主席習近平舉行峰會，雙方預料將就北韓核活動等議題交換意見。

防衛大臣小泉進次郎向媒體表示，東京已就此次發射向平壤提出強烈抗議，指出北韓的行為，包括過去的飛彈試射，「威脅日本、區域以及國際社會的和平與安全」。

小泉並說，東京將與美國及南韓「密切合作」，分析此次飛彈發射的細節。

日本首相高市早苗已指示相關官員蒐集資訊、迅速向民眾提供必要說明，同時確保海上與航空安全，並為突發狀況做好準備。

北韓上一次發射彈道飛彈是在去年11月7日。日本防衛省當時表示，該枚飛彈自北韓西海岸向東發射，飛行距離超過450公里；南韓軍方則稱其飛行距離約700公里。(編輯：許嘉芫)