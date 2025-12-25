北韓曝光8700噸級核潛艦 與南韓別苗頭

記者賴韋廷／綜合報導

北韓官媒25日公布領導人金正恩視察首艘核動力彈道飛彈潛艦（SSBN）建造進度的畫面。由於南韓24日甫宣布與美達成建造核潛艦協議，研判北韓意在示威，並聲張核武建軍路線不變。

推測可搭載SLBM、SLCM飛彈

南韓「韓聯社」引述北韓官媒《中央通信社》報導，金正恩疑似於19日在其女金朱愛、妻子李雪主和軍方及軍工單位高層陪同下，前往某處工廠視察新型潛艦建造工程，並聽取進度簡報；由於艦體寬大、有超大體積帆罩，各方推斷可能配備可搭載核彈頭的潛射彈道飛彈（SLBM）或潛射巡弋飛彈（SLCM）。不過北韓官方僅稱該艦排水量達8700噸，未透露其他細節。

廣告 廣告

南韓24日才發表聲明表示已和美國政府達成共識，將就南韓建造配備傳統武器的核動力潛艦，簽署協議。對此，金正恩除指責美韓協議「破壞朝鮮半島軍事平衡」，還宣示繼續發展核武、推動軍備戰略規劃，藉由增建驅逐艦與核潛艦等各式先進艦艇，加速推動北韓海軍戰力現代化。

報導說，這是北韓繼3月宣布建造核動力彈道飛彈潛艦後，首度完整公開新型潛艦外貌；金正恩25日還視察新型防空飛彈射擊測試，稱其具備200公里射程，因此南韓軍方初步分析認為，北韓意在宣示其先進武力威脅能力，與南韓互別苗頭。

金正恩視察位於未公開地點的8700噸級核潛艦製造廠，並聽取簡報。（達志影像／路透社）