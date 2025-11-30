北韓有星巴克？喝咖啡能換Labubu「消費這4位數」才有資格

國際中心／徐詩詠報導

對於境內民眾管控相當嚴格的北韓，雖然有開放國外觀光客，但用意似乎只是向外界展示國內最好的一面。入境旅客必須採取跟團模式、不得自由行，晚間入住飯店後也不得自由活動，除了拍照有一定規範外，更嚴禁私下採訪一般人民。日前，一名長期往返中國與北韓（朝鮮）的印尼華僑 Sally Yin，在社群上公開位於北韓高級商場內的咖啡廳，裝潢配置幾乎和連鎖咖啡業者星巴克一模一樣，店內甚至還推出兌換玩偶「拉布布」（Labubu）的活動，讓他直呼相當有趣。

廣告 廣告

Sally Yin 在社群平台 X 曬出自己於北韓境內旅遊的畫面，從戶外景點、醫院、燒烤 BBQ 店，到裝潢氣派的咖啡廳。他進入咖啡廳消費後，也用手機記錄下所見景象，並寫道：「平壤這家咖啡店很有意思，上次他們搞了個盲盒活動，可以贏取兌換券，消費者可以用積分兌換一個 Labubu。你得花 100 美元（約新台幣 3139 元）買咖啡才能換一個。」

北韓出現仿冒星巴克？喝咖啡能兌換Labubu「消費這4位數」才有資格

該咖啡廳提供甜點相當多樣。（圖／翻攝 Sally Yin X）



畫面中，該咖啡廳提供的餐點相當豐富，從蛋糕、甜點應有盡有，內部裝潢也和星巴克高度相似，包括許多原木家具與皮革座椅，搭配低色溫燈光，一旁還有書籍可供借閱，乍看之下和一般都市咖啡廳並無差異。不少網友看完後留言：「拉布布運到北韓境內？」「即使是北韓也未能倖免於拉布布的魔爪。」

北韓出現仿冒星巴克？喝咖啡能兌換Labubu「消費這4位數」才有資格

該咖啡廳內部裝潢乍看之下，和星巴克極為相似。（圖／翻攝 Sally Yin X）

根據《Korea JoongAng Daily》報導，該咖啡廳的消費價位為 3 杯咖啡約 25 美元（約新台幣 784 元），店名「Mirae Reserve」和星巴克臻選（Starbucks Reserve）非常相似，其標誌則以一個風格化的「M」字取代星巴克的星形標誌。

















原文出處：北韓出現仿冒星巴克？喝咖啡能兌換Labubu「消費這4位數」才有資格

更多民視新聞報導

日熊災遇到能活？他登山「靠手腳」把熊打退1關鍵網嚇歪

美驚傳「鏈鋸熊」出沒！超扯畫面曝600萬網：拜託日熊別學

香港大火／宏福苑7棟樓陷火海！專家曝危險「骨牌效應」

