北韓朝日本海發射疑似彈道飛彈 今年第2度
南韓軍方表示，北韓27日朝東海發射至少一枚不明拋射體。日本政府則表示，北韓27日朝日本海（南韓稱東海）發射兩枚疑似彈道飛彈的物體。
綜合法新社與共同社報導，日本海上保安廳引述防衛省消息表示，日方偵測到據信是兩枚彈道飛彈的物體，估計都已落入海中。
日本時事通信社（Jiji Press）引述防衛省消息指出，兩枚飛彈皆落在日本專屬經濟區（EEZ）外。
另據韓聯社報導，根據南韓合同參謀本部的說法，北韓今天朝東部海域發射型號不明的拋射體，目前正在分析具體參數和飛行距離。據悉，北韓發射的有可能是彈道飛彈。若屬實，這將是北韓今年第2次發射彈道飛彈。
南韓總統李在明本月赴中國會晤中國國家主席習近平的數小時前，北韓也曾發射彈道飛彈。
在傳出北韓疑似射彈的消息前，美國戰爭部第3號人物、負責政策事務的次長柯伯吉（Elbridge Colby）昨天剛在首爾盛讚南韓是模範盟友。
