北韓朝日本海發射疑似彈道飛彈 今年第2度

以色列軍方1月26日表示，已成功取回在加薩的最後一名人質遺體，為美國總統川普推動的停火與和平計畫，邁向下一階段鋪路。以色列總理納坦雅胡在國會發表談話，證實最後一名人質、以色列警官吉維利（Ran Gvili）的遺體，已由軍方自加薩尋回。納坦雅胡形容，這是以色列的一項「非凡成就」，並強調，目前加薩境內已無任何以色列人質。在以色列警方為吉維利舉行的儀式上，他的父親伊齊克（Itzik Gvili）走向覆蓋以色列國旗的棺木，將雙手放在棺上，並低頭親吻棺木，向兒子做最後道別，現場氣氛哀戚。吉維利（Ran Gvili）遭扣押在加薩超過840天，在哈瑪斯突襲的2023年10月7日當天，因傷休養並未執勤，但仍在與武裝分子交戰中喪生，其遺體自此被留在加薩。吉維利的母親塔莉克（Talik Gvili）受訪時表示，感謝川普、以色列政府以及軍方履行承諾。她形容，兒子返國「是發生在我們身上最好的事」。美國總統川普隨後在社群媒體發文，稱這是「多數人認為不可能完成的任務」，同時肯定其團隊的努力。以色列軍方指出，自去年10月與哈瑪斯達成停火以來，即持續展開搜尋行動。以色列總理辦公室表示，帶回吉維利的行動完成，將重新開放加薩與埃及之間的拉法關口，供人員通行。該關口被視為加薩對外的重要通道，也是川普和平計畫第一階段中的關鍵條件之一。

Yahoo國際通 ・ 6 小時前 ・ 7 則留言